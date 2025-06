Vesna Pisarović o životu izvan svjetla reflektora: ''To je dio moje osobnosti, nije planski''

Nakon što je rasprodala Arenu Zagreb, Vesna Pisarović još uvijek je u petoj brzini. U Splitu je otvorila dušu i našem Hrvoju Kroli za IN magazin ispričala što se događa kad se svjetla reflektora ugase i kako izgleda njezin svijet između glazbe, mora i tišine.

U Split dolazi kao doma, s punim rasporedom i još punijim srcem. I svaki put upravo ovdje pronađe isti lijek: pogled na more i osmijehe s pozornice.

''Svaki put, ne znam kako to… kao da dolazim ovdje u nekom periodu kad sam iscrpljena od nečega ili kad trebam na sebi nešto mijenjati. I onda dođem ovdje, dva-tri puta udahnem, pogledam more, ljude, čujem govor – i dođem k sebi. A tek nakon koncerta – sve crne misli, sav umor od prošlog mjeseca nestane. Split je čaroban grad, stvarno je'', govori Vesna.



Još slaže dojmove s koncerta u zagrebačkoj Areni. Bio je to vrhunac, trenutak o kojem je sanjala, a koji je sada zauvijek upisan među njezine najposebnije večeri.



''Trebalo mi je mjesec dana da se slegnu i maštala sam sav ovaj period – da krenemo na turneju koja je svaki dan, da ta turneja traje mjesec dana, ma dva ili 6 mjeseci, kao pop-zvijezde koje to rade vani. Kod nas je to malo drugačije. Velika priča se sprema, pripreme mjesecima, ma i godinu dana i onda završi završi u jednoj noći… i onda si: 'ok, a što sad?''', priča Vesna.



Prošli mjesec, uz to što je Vesna odradila koncert života, proslavila je i rođendan, no na sebi svojstven način.

''Mislim da čak nisam nikom ni rekla, oni koji su znali zbog njih sam stišala i telefon. Ja sam to u tiho, kao sad me sram primat čestitke, a taman sam u čitanju, pisanju, odgovaranju mailova ili plesnoj koreografiji. Moram naći kako se nositi s rođendanima, s godinama se super nosim, nemam uopće problema, 49, 50 ili 100, ali rođendani su jedna specifična situacija za mene'', priznaje.



Privatno i javno kod nje ne idu ruku pod ruku. Ne zato što mora, nego zato sto ne želi drugačije. Jer ono što je stvarno – ostaje izvan reflektora.

''Ja živim posve jedan normalan život privatno, ali ga samo ne eksponiram. Ja to ne radim jer mi je to neugodno, kao što mi je neugodno i slaviti rođendane. Prosto to ne radim jer je to dio moje osobnosti, nije planski.''



Jer bilo je vremena kad su pred njezinim stanom čekali paparazzi. Danas, kaže, taj svijet više ne postoji.



''Ja se sjećam prije 20 i nešto godina dok sam se pripremala za jazz-akademiju i nisam doslovce izlazila iz kuće jer sam vježbala i trudila se da naučim što više u kratkom vremenu i nisam izlazila iz kuće, a paparazzi su sjedili ispred mog stana i slikali svakoga tko ulazi i izlazi i povezivali ga sa mnom.''



Nakon popa i jazza – stiže sevdah. Novi album ''Poravna'' donosi glazbu za Vesninu dušu.



''Sevdah je nešto što sam uvijek voljela jer moja mama lijepo pjeva i uvijek sam s njom pjevala i kad bismo pjevale, mi bismo to pjevale dvoglasno, uvijek smo to voljele'', otkriva.



Unatoč već popunjenom glazbenom kalendaru za ovo ljeto, simpatična pjevačica nada se i kojoj minuti za plivanje. Jer u moru – Vesna je svoja.

Galerija 26 26 26 26 26

''Ja bih samo plivala. Nema sretnije osobe od mene na svijetu nego kad plivam. Stvarno obožavam more. Zadnje dvije godine nisam stizala, ali ove godine to se neće dogoditi'', kaže.



Za Vesnu Pisarović glazba je prostor slobode u kojem publika i umjetnik dišu istim ritmom. A sve počinje iznutra, u srcu. Jer samo ono što osjeća istinski, može i podijeliti.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 inMagazin Sa zastavom u ratove i u svatove! U novoj pjesmi Škoro zapjevao o ljubavi prema domovini

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 inMagazin Dolazi li u Hrvatsku? Donosimo ekskluzivni razgovor sa zvijezdom Seksa i grada!