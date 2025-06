Dolazi li u Hrvatsku? Donosimo ekskluzivni razgovor sa zvijezdom Seksa i grada!

Cynthia Nixon Foto: Profimedia

Podijeli

Kandidirala se za guvernerku New Yorka, poznata je kao "dobri Nixon", gorljiva je aktivistica i uspješna glumica. Ipak, Cynthiju Nixon zasigurno najbolje znate kao crvenokosu odvjetnicu Mirandu iz serije Sex i grad. Naša Aleksandra Keresman s ovom simpatičnom i prizemljenom Njujorčankom za IN magazin je razgovarala o odnosu sa slavnim kolegicama iz serije, njezinoj poveznici s Hrvatskom i vještinama koje do danas nije uspjela svladati. "I tek tako"... Vodimo vas u Pariz...