Od skromnog dječaka do igrača kraljevskog kluba koji je danas i uspješan biznismen!

Osvajač Zlatne lopte, kapetan hrvatske reprezentacije, jedan od najboljih u povijesti Real Madrida - sve je ovo Luka Modrić. Od skromnog dječaka, koji se lopte prvi put uhvatio u Zadru, do igrača kraljevskog kluba, koji mu je pripremio nezaboravan oproštaj pred 70 tisuća navijača. Sve o velikom Luki Modriću, koji je danas i uspješan biznismen, saznajte u prilogu IN magazina naše Matee Slogar.

U Real Madridu proveo je 13 godina i procjenjuje se, zaradio oko vrtoglavih 180 milijuna eura. Dovoljno za nekoliko života, može se reći. S 28 trofeja i više od 600 utakmica, pitanje je gdje će Zadranin sada nastaviti karijeru.

''Spominje se jako puno opcija, ali naravno da samo Luka zna koji će to klub biti, e sad pojavila se opcija sa zagrebačkim Dinamom, i prošle godine su pokrenuli kampanju naziva #imalo bi smisla. Mislim da što se tiče Modrića još uvijek ima tu prostora po meni na visokoj europskoj razini, spominje se Italija, serije A, ako ne to onda mi je MLS neki sljedeći'', priča novinar Nove TV, Ivan Forjan.



MLS, odnosno američka nogometna liga, ipak bi bila daleko od njegova doma u Madridu pa Šepat smatra da bi mogao ostati u tom španjolskom gradu, gdje je kupio vilu od 2700 četvornih metara s 9 spavaćih soba i zaigrati u još jednom madridskom klubu.



''Neki smatraju da ako nakon Real Madrida bude Getafe da to neće lijepo izgledati, ali ja opet gledam ljepše izgleda nego Saudijska Aarabija. Ostao bi u Madridu, tamo je kupio kuću, ima doma padel terene, vlasnik je padel kluba, još jednog popularnog sporta'', dodao je Marko Šepat, novinar Nove TV.



Jer, osim na travnjaku, Modrić zarađuje i kao pravi biznismen. Prije nekoliko mjeseci postao je suvlasnik nogometnog kluba Swansea, investirao je u padel, jedan od najbrže rastućih sportova na svijetu, te pokrenuo tvrtku Modrić family, koja se bavi nekretninama. A evo što bi bio da nije sve ovo postigao:



''Po struci sam ugostitelj tako da vjerojatno konobar ili nešto, ali hvala Bogu da sam se opredijelio za nogomet'', izjavio je Luka jednom prilikom.



Čovjek, kojeg je na oproštajnoj utakmici protiv Real Sociedada došlo pozdraviti 70.000 ljudi, o tome je nekad samo maštao.



''Da sam kao dijete uvijek zamišljao da igram u nekom velikom klubu, da igram za svoju zemlju. O zaradi nisam razmišljao'', rekao je.



Od Dinama preko Tottenhama do Real Madrida. Jedna od najboljih desetki u Realu i jedan od najboljih veznjaka u povijesti, tako španjolski mediji tepaju Modriću. Marko je bio u Madridu kada se Modrić oprostio od Real Madrida.

''Bilo je impresivno vidjeti svaku drugu ili treću osobu u njegovom dresu i rekli su nam prodavači da to nije toliko zbog njegovog oproštaja jer je njegov dres među najprodavanijima, iako imaju zvijezde koje su planetarno popularnije ali svejedno pored Mbapea, vidite klince u dresu Luke Modrića. Znao sam da je velik, ali nisam znao da je toliko velik'', priznaje nam Šepat.



Ako u bilo kojem kutku svijeta kažete da ste iz Hrvatske neminovno je da će Lijepu Našu povezati s Lukom Modrićem, koji nas je proslavio diljem svijeta.



''Nakon Davora Šukera, mislim da ne postoji možda još uz Bobana, nogometaš koji je toliko brendirao Hrvatsku u svijetu sporta od Luke Modrića'', smatra Forjan.



Da je Modrić nešto što se teško viđa, dokazuje činjenica da će 9. rujna navršiti 40 godina.



''Ne može se od toga pobjeći, ja razumijem da svi ljudi vole spominjati te godine, ali jedino s čim se može utjecati je sa svojim igrama na terenu i da pokušaš ljude malo demantirati da godine nisu važne jer jedino je mjerilo teren'', smatra Luka Modrić.



''I kad ne gledate samo utakmice, sve ostale dane koliko je on posvećen svom tijelu, mentalnoj pripremi i to ga je sve očuvalo da može igrat s 40 godina na toj razini s duplo mlađima od sebe.



Modrić je i dalje kapetan hrvatske nogometne reprezentacije i zaigrat će na nadolazećem svjetskom prvenstvu u Americi iduće godine. Posebno mjesto u srcu za njega uvijek imaju nastupi s reprezentacijom, s kojom je osvojio drugo mjesto na svijetu i učinio nas ponosnima. Kod Modrića je uvijek bila prisutna želja za uspjehom, no za novcem nikada nije trčao. I veličina je kakva će se teško ponoviti.

