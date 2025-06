Sa zastavom u ratove i u svatove! U novoj pjesmi Škoro zapjevao o ljubavi prema domovini

U novoj pjesmi ''Zastava'' Miroslav Škoro pjeva o ljubavi prema domovini pa nije čudo da je u samo nekoliko dana od objave privukla veliku pozornost. Što mu znači domovina te zašto su u pjesmi završili i dijelovi hrvatske himne, otkrio je našem Davoru Gariću.

Reakcije na pjesmu "Zastava" su fantastične, a videospot broji već 200 tisuća pregleda.

"Svi smo zadovoljni! Hvala svima onima koji su dosad otišli na stranicu i pogledali taj video na kojeg smo neizmjerno ponosni", rekao je Škoro na početku.

Kada uzme zastavu u ruke, što njemu zapravo znači ta tkanina?

"To je veliki simbol i to su neke stvari oko kojih ne bi trebalo biti nikakvog prijepora, ali mi smo u svemu uspjeli napraviti prijepor te uvijek nađemo razloga za neke sitne podjele, ali za mene bi zastava trebala predstavljati jedinstvo", rekao je.

U pjesmi se spominju riječi iz himne, kako je došao na tu ideju?

"Kao i u većini mojih pjesama, to je forma u kojoj se mnogi mogu prepoznati. Namjerno sam stavio stih Mihanovićeve Horvatske domovine: 'dok bura hrašće vije i dok živo srce bije'. Parafrazirao sam, ali mislim da je svakome jasno na što se odnosi", objasnio je pjevač.

Uz Škoru, autor pjesme je i njegov sin Matija.

"Pojavljuje se već drugi, treći put u toj ulozi. Osim što je vrhunski gitarist, počinje sve više i više raditi kao autor – što mi je drago", kaže.

U pjesmi govori da sa zastavom ide u ratove i u svatove, a nama je otkrio kada će u svatove kod svoje djece.

"Pa, nadam se što prije. U životu sam napravio puno više od očekivanog, ali taj dio nije nešto što kontroliram i ne petljam se u to. Ali nije mene strah što će biti s njima i hoće li oni to napraviti, nego hoću li ja to doživjeti. Svako malo me nešto šćepa", našalio se Škoro.

Otkrio je i koje delicije su mu najdraže.

"Svaki dan mogu jesti ribu, ali slanina mi je najdraža od suhomesnatih proizvoda", priznao je.

