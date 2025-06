Igor Mešin: ''Nisam mogao ni pretpostaviti da bi to moglo ići u ovom smjeru''

Povodom 25. obljetnice Nove TV razgovarali smo s Igorom Mešinom, jednim od najprepoznatljivijih i najdugovječnijih lica ove televizijske kuće.

Kroz brojne projekte, od humorističnih serija do velikih zabavnih formata, Igor je postao sinonim za profesionalnost, šarm i neposrednost pred kamerama.

U ovom intervjuu otkriva kako gleda na godine provedene na Novoj TV, što mu znače publika i kolege te koja su mu iskustva najdublje ostala urezana u sjećanje.

Igor je jedan od onih koje gledatelji gotovo instinktivno povezuju s tom televizijom. Kako se on osjeća u toj ulozi zaštitnog lica?

''Drago mi je što sam zaštitno lice Nove TV, što sam dio ove televizije i njezine ekipe. Sve televizijske stvari koje sam radio u karijeri krenule su nekako na Novoj TV i sve ove godine koliko sam tamo osjećam se izuzetno dobro i drago mi je da sam dio tog kolektiva'', govori nam Igor.

A sjeća li se prvog projekta koji je radio za Novu TV i je li tada mogao zamisliti da će ta suradnja trajati toliko dugo?

''Prvi projekt koji sam radio za Novu TV bila je Naša mala klinika i naravno da nisam u tom trenutku mogao ni pretpostaviti da bi to moglo ići u nekom smjeru duže suradnje s Novom TV, a kamoli da ću nakon toga nekako krenuti u voditeljske vode. Naravno, to već tad traje dosta dugo i drago mi je da je tako'', govori nam.

Igor Mešin u emisiji Ne zaboravi stihove - 1 Foto: Biljana Gaurina/Cropix

Koji su bili njegovi počeci na Novoj TV i kako bi opisao svoj profesionalni razvoj tijekom svih ovih godina?

''Počeci su mi bili upravo Naša mala klinika. Naravno, to što se tiče glumačkog dijela, a onda je nekako polako krenuo i taj voditeljski dio sa zabavnom emisijom Ne zaboravi stihove i sve se nadovezivalo jedno na drugo. Kasnije su došli Supertalent, Tvoje lice zvuči poznato, MasterChef, Ples sa zvijezdama i drugi projekti'', priča nam.

Što mu je tada, na početku, bilo najizazovnije, a što mu je danas rutina?

Igor Mešin u emisiji Ne zaboravi stihove - 3 Foto: Biljana Gaurina/Cropix

Igor Mešin u emisiji Ne zaboravi stihove - 2 Foto: Biljana Gaurina/Cropix

''Na početku mi je, naravno, sve bio izazov, od pripreme do samog snimanja i proba… Danas mi je zbog iskustva malo lakše, ali ni dandanas ne bih rekao da mi je nešto rutina. Svaki projekt je drugačiji i za svaki se treba dobro pripremiti'', objašnjava.

A zanimalo nas je i što misli da ga je toliko dugo zadržalo na Novoj TV.



''Ne mogu dati konkretan odgovor na pitanje što me toliko dugo zadržalo na Novoj TV. Mene je dugo zadržao osjećaj da mi je na Novoj TV ugodno raditi, da mi je divna ekipa i da sam radio odlične projekte. A što se Nove TV tiče i gledatelja, valjda su to i oni prepoznali, pa me zato još uvijek gledaju'', priča s osmijehom.

Igor Mešin i Filip Detelić Foto: Nova TV

Igor Mešin Foto: Nova TV

Publika Igora zna i kao sjajnog glumca, ali i kao vrlo spontanog i duhovitog voditelja. Kako balansira te dvije strane svog profesionalnog identiteta?

''Pa nije mi to nekako teško izbalansirati. I gluma i to voditeljstvo nekako se isprepliću. U glumi iskoristim nešto što sam naučio kao voditelj, a i obrnuto, kao voditelj puno toga iskorištavam što sam naučio kao glumac. Tako mislim da mi se to nekako isprepliće, a i dalje u jednom i drugom uživam kao od prvog dana'', priča nam.

Koja mu je uloga na Novoj TV posebno prirasla srcu – bilo glumačka, bilo voditeljska?

Igor Mešin Foto: Nova TV

''Vrlo je teško nakon toliko projekata izdvojiti nešto kao omiljeno. Sve mi je izuzetno priraslo u srcu. Sada ako nešto baš moram izdvojiti, onda ću reći da je to Naša mala klinika s kojom sam krenuo na Novoj TV i čak ću se snimanja sjećati cijeli svoj život. Od voditeljskih uloga su mi također sve prirasle srcu, ali i tu ću izdvojiti Ne zaboravi stihove jer je tako sve krenulo'', kaže.

Postoji li neki trenutak ispred kamera koji bi volio ponovno proživjeti?

''Ne bih nužno volio ponovno proživjeti ništa jer sve posebne trenutke koji su se dogodili još uvijek dobro pamtim. Više bih volio da mi se dogode novi dragocjeni trenuci koje ću pamtiti. Mislim da su me svi moji trenuci ispred kamere dosad ispunjavali zadovoljstvom, srećom, ponekad i malom tremom, ali svi su me nekako učinili boljim u onome što radim'', govori.

Tijekom godina vodio je razne zabavne formate – od Tvoje lice zvuči poznato pa nadalje. Koliko mu takvi projekti znače i koliko ga vesele?

''Jako mi puno znače ti formati jer su mi omogućili da uz taj svoj glumački poziv počnem razvijati i svoju drugu stranu, eto, voditeljsku. Naravno, u početku se nisam vidio baš kao neki voditelj, tada mi se više činilo da će to biti tek nekakav izlet u te vode, ali na kraju ispada da sam se tijekom godina iz projekta u projekt na Novoj TV više navodio nego naglumio. No i naglumio sam se dosta'', dodaje.

Igor Mešin i Filip Detelić, TLZP - 23 Foto: Nova TV

Igor Mešin, Filip Detelić Tvoje lice zvuči poznato Foto: Nova TV

Ima li neki najluđi ili najsmješniji trenutak iz tih emisija koji nikada neće zaboraviti?

''Pa bilo je svakakvih trenutaka – i veselih, i zabavnih, i čudnih, i nespretnih, i manje dobrih, i kaotičnih, samo ovisi koliko je to publika vidjela. Naravno, kad neka emisija ide uživo, onda se svašta može dogoditi. I izdogađalo se, ali ja sam to sa svojim partnerima uvijek uspio nekako, nadam se, sakriti. Tako da neki najsmješniji trenutak ne bih izdvajao. Nadam se da mi se neće ni dogoditi neki najsmješniji trenutak, tipa da padnem sa scene ili nešto u tom stilu. Ali ni to kod mene nikad nije isključeno'', govori u svom stilu.

A je li se navikao na to da ga ljudi prepoznaju na ulici – i imaju li često osjećaj kao da ga poznaju osobno?

''Pa sad, nekako navikao sam se na to da me ljudi prepoznaju. Sada baš da dolaze, povlače me, traže autograme ili fotkaju me – takav tip zvijezde još ipak nisam. Kumice me prepoznaju, moji ljudi u dućanu i drago mi je kad mi ljudi nešto iskomentiraju, naročito ako je to pozitivno'', kaže.

A kako bi opisao atmosferu iza kamera? Ima li tu i danas te dobre, stare obiteljske dinamike?

Igor Mešin Foto: Instagram

''Pa tim i atmosfere iza kamere su, ja mislim, nešto najvrjednije što Nova TV ima. To je stvarno hrpa tako divnih, odličnih ljudi – o kojem god projektu se radi, a uglavnom su nekako uvijek ti isti ljudi iza kamere na svim projektima. Uvijek smo kao neka mala obitelj. Brinemo se jedni za druge i, naravno, uvijek ima šale i smijeha'', otkriva nam.

Postoji li neka anegdota s kolegama koju još nije ispričao javno, a rado je prepričava privatno?

''Ima dosta anegdota, ali one koje su za ispričati javno, te su vjerojatno već ispričane. One koje se pričaju samo privatno, te neka ostanu privatne'', rekao nam je.

Nova TV se dosta mijenjala tijekom 25 godina – kako je ona doživjela te promjene iznutra?

''Nova TV se stvarno mijenjala, naravno na bolje, tijekom ovih 25 godina. Primjerice, tijekom ovih godina koliko sam na Novoj TV promijenio sam nekoliko studija. Počeli smo raditi na Velesajmu pa smo se preselili u Jadran film, a sad smo u novom velikom studiju. Osim toga, kvaliteta produkcije je rasla i raste još uvijek iz projekta u projekt'', otkriva nam Igor.

Koji ga je trenutak u karijeri na Novoj TV najviše oblikovao kao osobu?

''Ne bih rekao da postoji baš jedan konkretni trenutak koji me oblikovao kao osobu. Prije bih rekao da su me sve ove godine i svi projekti koji su se nizali jedan za drugim nekako oplemenili. Svaki mi je donio neka nova iskustva koja sam, nadam se, mogao iskoristiti i u životu i svaki me nečem novom naučio'', kaže nam.

Igor Mešin Foto: Nova TV

Kako se priprema za nove projekte – ima li isti žar kao i na početku?

''Nikad nisam imao neke posebne rituale pripreme ni na početku ni sada. Priprema je to da se dobro upoznaš sa scenarijem i ako si u duetu s kolegom i kolegicom, da s njima dobro uvježbaš. Tu puno pomaže ako se dobro poznajete i dobro razumijete. I naravno da za sve to treba puno žara. Žar i dalje imam. Kao i na početku. Naravno, sad sam malo iskusniji, pa taj žar nekako uspijem akumulirati i kontrolirati'', objasnio nam je te otkrio postoji li još neki format, uloga ili izazov na kojem priželjkuje raditi na Novoj TV.

Igor Mešin - 2 Foto: In Magazin

''Izazova na televiziji uvijek ima. I, naravno, uvijek će biti nekih novih uloga, nekih novih projekata. Da li će koji doći do mene? Ja se nadam da hoće i nadam se da ću još dosta dugo boraviti na Novoj TV i da će me kolege još neko vrijeme trpjeti'', poručio je Igor.

I za kraj – što bi poručio svim gledateljima koji su ga godinama pratili i koji s njim slave ovih velikih 25 godina televizije?

''Za kraj možda najbolje je da gledateljima poručim ono što im često poručujem s malih ekrana. Dakle, ostanite uz program Nove TV'', zaključio je.

