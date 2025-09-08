Američki glazbenik raspričao nam se o priojelomnom trenutku karijere i zašto ga naš otok ostavlja bez daha

Na slikovitom Lopudu, gdje se jazz susreće s mediteranskim šarmom, američki vokalist Michael Mayo osvojio je publiku na ovogodišnjem Ponta Lopud Jazz Festivalu. Poznat po svom jedinstvenom spoju R&B-a i jazza, Mayo u razgovoru za naš portal otkriva kako je oblikovao svoj glazbeni identitet, što ga je inspiriralo na novom albumu te zašto ga Lopud ostavlja bez daha.

Na nedavnom Ponta Lopud Jazz Festivalu nastupio je glazbenik i vokalist Michael Mayo, čiji osebujni stil spaja R&B senzibilitet i jazz improvizaciju. U razgovoru za naš portal, Mayo otkriva svoje umjetničke početke, iskustva s Lopuda i planove za budućnost.

Put prema jedinstvenom zvuku

''Sve potječe iz mog odrastanja. Odrastao sam uz Motown, gospel i klasični R&B – to mi je jednostavno u krvi. Jazz sam otkrio s četrnaest godina i odmah se zaljubio u taj zvuk. Kada sam počeo stvarati vlastitu glazbu, spojio sam ono što sam upijao kao dijete s aktualnim inspiracijama'', kaže Mayo.

Njegova prva dva albuma, Bones i Fly (Mack Avenue Records), odražavaju tu kombinaciju introspekcije i energije.

Izvođači i sudionici Ponta Lopud Jazz Festivala Foto: PR

''Bones je nastao u razdoblju kada sam se javno autao i pokušavao navigirati taj novi svijet. Bilo je puno promišljanja. Fly sam zamislio kao svjež, lepršav album, oslobođen perfekcionizma – htio sam pustiti idejama da lete''.

Jedan od prijelomnih trenutaka za njega bio je turneja s Herbiejem Hancockom 2018. godine:

''To iskustvo me potpuno promijenilo. Gledati kako jedan takav velikan pristupa glazbi s tolikom poniznošću i znatiželjom bilo je neprocjenjivo. Još jedna posebna prekretnica bila je suradnja s bendom Kneebody na njihovom EP-u By Fire – to me strašno inspiriralo.“

Vrt Hotela Grand Foto: PR

Suradnje temeljene na prijateljstvu

Mayo redovito surađuje s glazbenicima Andrewom Freedmanom, Nickom Campbellom i Robinom Baytasom.

''To su moji najbliži prijatelji i dugogodišnji suradnici. Mislim da je posebnost našeg zajedničkog rada upravo u prijateljstvu – ono glazbi daje posebnu energiju i predanost''.

Masterclass Foto: PR

Za njega je suradnja jedan od najvećih užitaka glazbenog stvaranja:

''Volim donijeti ideju u studio i gledati kako se ona mijenja kada se drugi glazbenik uključi. Isto vrijedi i na pozornici – interakcija je ono što jazz čini živim''.

Prvi dojmovi s Lopuda

Ovo mu je bio prvi nastup na Ponta Lopud Jazz Festivalu, a iskustvo ga je oduševilo:

''Jedno od najposebnijih jazz festivalskih iskustava ikada. Upoznao sam divne ljude i prvi put doživio ljepotu Lopuda – kroz glazbu, hranu i prirodu. Sreo sam i mnoge kolege koje dugo nisam vidio, osjećao sam kao da nas je festival povezao na poseban način''.

Knežev dvor Foto: PR

Posebno mu se svidjela intimna atmosfera festivala:

''Najbolje je to što ostajemo na istom mjestu nekoliko dana. Dodajte tome prekrasnu prirodu, sjajno društvo i pozitivnu energiju – zaista jedinstveno iskustvo''.

Veze i inspiracije

Na festivalu je nastupila i Thana Alexa, s kojom se Mayo poznaje već godinama:

''Upoznali smo se u New Yorku i povremeno svirali zajedno. Ona je iznimno inovativna glazbenica i ovdje je stvorila nešto nevjerojatno. Predivno je vidjeti kako sve to oživi na Lopudu''.

Balans između ritma i harmonije

Knežev dvor Foto: PR

Mayo glazbu stvara s naglaskom na dva elementa:

''Harmonija i ritam su ono što me prvo privuče kao autora i slušatelja. Volim izgraditi ritmički ili harmonski pejzaž i pustiti da pjesma ili tekst izrastu iz toga. Najzanimljivije ideje dolaze kad krenem od tih temelja''.

Michael Mayo Foto: PR

Pogled unaprijed

Publika na Lopudu mogla je uživati u njegovoj emotivnoj interpretaciji i glazbenoj raznolikosti, a Mayo već priprema novi projekt:

''Radim na deluxe izdanju albuma Fly, koje uključuje nove pjesme i snimke nastale sa švedskim Norrbotten Big Bandom. Jako sam uzbuđen jer imam osjećaj da dugo čuvam pravi dragulj''.