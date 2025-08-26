Glazba je njezin poziv od malih nogu, a već tri godine kreira jazz čaroliju na našem čarobnom otoku

Ovaj tjedan započinje treći Ponta Lopud Jazz Festival, koji će se održati od 28. do 30. kolovoza na otoku Lopudu.

Program donosi koncerte priznatih svjetskih izvođača i improvizacijske jam sessione, dok je za posjetitelje iz Dubrovnika organiziran besplatan prijevoz brodom Argosy.

Ovogodišnje izdanje ističe gostovanje jazz masterice Terri Lyne Carrington, višestruke dobitnice Grammyja, pionirke u edukaciji i promicanju rodne ravnopravnosti, čiji rad inspirira mlade glazbenike u Hrvatskoj i svijetu.

Festivalske večeri obogatit će nastupi Sofije Rei, Bena Wendela i Michaela Mayoa uz njihove prateće izvođače koji će zajedno s mladim sudionicima kreirati jedinstvenu festivalsku atmosferu, od razmjene znanja tijekom jutarnjih masterclassova, do vrhunske glazbe pod zvjezdanim nebom Lopuda.

Mi smo uoči Ponta Lopud Jazz Festivala razgovarali s Thanom Alexom, umjetničkom direktoricom Ponta Lopud Jazz Festivala.

Za početak razgovora, zamolili smo ju da nam sama kaže o sebi par riječi.

''Ja sam hrvatsko-američka vokalistica, skladateljica, producentica i direktorica festivala čija glazba spaja elemente jazza, world music i elektroničkih zvučnih pejzaža. Moja glazba stavlja važnost na društveni aktivizam, osvješćivanje o mentalnom zdravlju, podizanje ženskih glasova i izgradnju zajednice'', rekla nam je te ukratko opisala svoj profesionalni put prije osnivanja Ponta Lopud Jazz Festivala?

Thana Alexa Foto: PR

''Glazba je moj poziv otkad sam bila mala. Počela sam svirati violinu s četiri godine i pjevam otkad sam mogla proizvoditi zvukove. Oduvijek sam prije svega bila glazbenica, ali me također duboko zanima psihologija i njezina povezanost s glazbom i zdravljem. U posljednjih nekoliko godina, sociopolitička situacija u SAD i pandemija koja se s njom poklopila inspirirali su me da se više uključim u aktivizam i počnem organizirati događaje i koncerte u korist naše glazbene zajednice''.

A što ju je motiviralo da krene u smjeru jazza?

''Moj otac je uvijek slušao svakakvu glazbu kod kuće (od Pata Methenyja do Boba Marleyja), ali nisam shvaćala da imam ljubav i afinitet prema jazzu sve dok nisam upoznala svoju prvu učiteljicu pjevanja u Zagrebu, Mirelu Brnetić, koja mi je dala cijelu biblioteku jazz i blues pjevača od kojih sam mogla učiti. Onda, kada sam sa 16 godina upoznala Boška Petrovića, on me je upoznao sa svijetom jazza u Hrvatskoj. Ironično je da je ova Amerikanka otkrila jazz / Black American Music u Hrvatskoj!'', priča nam Thana.

Zanimalo nas je postoji li neka osoba ili iskustvo koje je presudno utjecalo na njezinu karijeru?

''Ima puno ljudi koji su utjecali na mene u različitim razdobljima mog života, ali jedan od mojih najvažnijih suradnika jedan od mojih najvećih utjecajnih ljudi je moj suprug, bubnjar s četiri Grammyja, Antonio Sánchez (skladatelj za Oscarom nagrađeni film Birdman i bubnjar s Patom Methenyjem više od 20 godina). Vjerovao je u mene, moje glazbene ideje i moj kreativni put otkad smo se upoznali. Zajedno smo snimili devet albuma i obišli cijeli svijet na turneji između mojih projekata, Antoniovih grupa Migration i Bad Hombre, i drugi sporedni projekti. Nedavno nas je kalifornijsko sveučilište Northridge naručilo da napišemo Existencia, djelo napisano za glas, bubnjeve i fizički pokret, premijerno izvedeno 2024. zajedno s plesnom kompanijom DIAVOLO iz LA-a: Architecture In Motion, koje razotkriva utjecaje prirodnih katastrofa, razaranja, ljudske otpornosti i obnove zajednice'', ispričala nam je.

Thana Alexa Foto: PR

Kako je nastala ideja o Ponta Lopud Jazz Festivalu?

''Ideja za jazz festival je zapravo je bila od moje majke, tako da mogu samo preuzeti zasluge za provedbu ideje! Nakon što smo Antonio, moja mama i ja bili na otvorenju prvog filmskog festivala 2021. godine, moja mama je komentirala: "Ne bi li bilo sjajno da organiziraš jazz festival s Tildom?" Ideja je u početku bila pomalo šala, ali onda su se kotačići u mojoj glavi počeli okretati i obratila sam se Tildi Bogdanović s prijedlogom. Jazz je - i uvijek će biti - nišni žanr, tako da je Tilda apsolutno riskirala sa mnom, ali ono što smo zajedno stvorili je postalo ogroman uspjeh. Osim što sam umjetnica, također sam i prirodni organizatorica. Volim okupljati ljude za dobar cilj i stvarati zajednicu. Uz toga, moje glazbeno iskustvo mi je bilo vrlo korisno u razvoju programa festivala. Zanimljivo je vidjeti glazbeni program iz perspektive organizatorice (nakon godina provedenih kao umjetnica), ali mislim da je moj život kao glazbenice na turneji uvelike utjecao na način na koji sam se razvila ovog vikenda i cijelog festivalskog iskustva'', priča Thana.

Koji su bili najveći izazovi pri pokretanju festivala – logistički, kreativni ili možda financijski?

Thana Alexa Foto: PR

''Teško je - a da ne komentiram i skupo - započeti bilo koji novi umjetnički projekt, pogotovo u svijetu jazza, koji je nišni žanr. Bilo je izazovno prikupiti sredstva potrebna za organizaciju ovog festivala (pogotovo 3 puta!), ali po reakciji naših gostiju i participanata, već smo motivirani za četvrtu godinu. Otok ima svoje čari, ali i svoje izazove. Na primjer, sva naša oprema - instrumenti, zvuk i rasvjeta, pozornica, stolice za publiku itd. - mora doći s kopna, pa moramo biti vrlo precizni i organizirani oko toga što nam treba i kada nam treba. Budući da sve mora stići brodom - a nikad se ne zna kakvo će biti vrijeme - uvijek moramo planirati najgore moguće scenarije. Mislim da je najlakši element ovog festivala kreativni dio... to je ono što svima dolazi najprirodnije. Sve dok pratimo ostale detalje i osiguravamo da svi imaju ono što im je potrebno za izvođenje svojih nastupa i majstorskih tečajeva, ostalo je samo improvizacija uživo!'', priča nam.

Lopud je specifično mjesto – zašto baš tamo? Što Lopud daje festivalu što drugo mjesto ne bi moglo?

''Lopud je dio mog života otkad sam bila mala. Svako ljeto od svoje 13. godine sam provodila na obiteljskom brodu, a Lopud je bio jedna od naših redovnih stanica. Išli bi se kupati na Šunju, pješačiti šumom preko otoka do grada, šetati oko samostana, ručati negdje u gradu... tek godinama kasnije kad je moja mama saznala da su Tilda i Vido otvorili Mandrač, počeli smo tamo odlaziti i tako sam Tildu upoznala. Ljepota Lopuda je to što je mali otok, nema automobila, a kad ljudi dođu osjećaju se kao da se konačno mogu opustiti. Opuštanje omogućuje smanjenje razine stresa, što stvara prostor za otvaranje kreativnih i energetskih kanala u tijelu i umu. Kao samostalna umjetnica, svjesna sam neprocjenjive vrijednosti vremena i prostora potrebnog za procesiranje životnih iskustava i potpuno uranjanje u trenutak, što potiče kreativnost. Također sam svjesna i toga koliko se takve prilike rijetko nude. Polazište Ponta Lopud Jazz festivala temelji se upravo na tome - pružiti umjetnicima, koji se nalaze na različitim stupnjevima karijere, mogućnost stjecanja takvih iskustava. Osjećaj zajedništva i nadahnuća koji se stvara u tri kratka dana na tom otoku tijekom jazz festivala je drugačiji od svega što sam ikada doživjela... I svaki glazbenik na svim razinama karijere koji dođu na Lopud osjeća tu istu energiju'', govori Thana.

Ben Wendel Foto: PR

Kako je lokalna zajednica reagirala na ideju festivala?

''Od prvog dana imamo podršku. Ništa od ovoga ne bismo mogli učiniti bez podrške otoka. Otok također ima jednu energiju koja ne postoji nigdje drugdje na svjetu. Nešto je sigurno u vodi... kad je jednom popijete, uvijek ćete se vraćati!'', govori Thana, a evo i što smatra najvećim uspjehom festivala do sada.

''U samo 3 godine, naš jazz festival je prodro na globalnu jazz scenu i renomirani glazbenici iz cijelog svijeta sada me kontaktiraju u vezi nastupa na festivalu. Mladi profesionalni glazbenici iz cijelog svijeta također su primijetili ono što radimo i inspirirani su da se prijave i dođu na festival i organizirane majstorske tečajeve. Umjetnici koji dolaze na Lopud su oduševljeni tretmanom koji dobivaju, razinom i kvalitetom hrane, vino, smještaja, događanja, organizacije, a također i time koliko sve djeluje neformalno, lokalno, nepretenciozno i prirodno. Na Lopudu su umjetnici tako zvani - first class citizens, a vijest o njihovim iskustvima brzo se proširila međunarodnom jazz scenom. Stvarno je nevjerojatno vidjeti da smo u ovom kratkom vremenu već postali toliko prepoznatljivi u svijetu jazza. Mogu se samo nadati da ćemo nastaviti još puno godina i pružiti kreativnoj glazbi pouzdan dom'', nada se Thana.

Michael Mayo Foto: PR

Kako se biraju gosti, mentori i profesionalci koji dolaze na festival?

''Svi koje sam ikada pozvala na Lopud su dio mog života i svijeta kao samostalne umjetnice. Ili ih poznajem kao prijatelje i/ili sam s njima radila tijekom godina. Jedna vrlo važna stvar za mene je da se energije ljudi moraju uskladiti kako bi se naše vrijeme na Lopudu osjećalo ispravno. Nije me briga koliko je netko dobar glazbenik -- ako ima negativnu energiju i osjećam da neće biti otvoren za ovo iskustvo zajedništva i kreativnosti, onda ih neću pozvati da sudjeluju. Želim stvoriti prostor koji se osjeća sigurno i inspirativno, gdje se ljudi mogu osjećati ugodno otvoriti jedni drugima. Najvažniji dio organiziranja ovog festivala je razmatranje kako će različite energije, osobnosti i glazbeni talenti međusobno djelovati tijekom festivalskog vikenda. Festival bi trebao biti inspirativan i omogućiti umjetnicima da razgovaraju o stvarnosti umjetničkog života i da stvaraju zajedno u sigurnom prostoru. Zato su otvoreno srce i dobra vibra od najveće važnosti kada odlučujem koga pozvati'', iskrena je Thana.

Koliko je važna edukacija mladih jazz glazbenika u konceptu festivala?

''Razina muziciranja sudionika mora biti visoka kako bi ovo funkcioniralo, jer ovo nije tradicionalna jazz radionica... ne učimo glazbenu teoriju niti vježbamo sluh... sviramo zajedno uz rasprave o dubokim glazbenim konceptima, emocionalnim iskustvima suvremenog umjetnika, raspravljamo o tome kako iskustva na različitim razinama karijere mogu utjecati na kreativnost, itd. Svatko tko je pozvan na Lopud ima nešto za reći glazbeno i zato svatko inspirira svakoga. Iako sudionici možda imaju manje globalnog iskustva od mentora, svi znaju što znači postojati u ovoj industriji i kako izgledaju radosti i borbe ovog odabranog života''.

Na koji način Ponta Lopud povezuje lokalno i globalno – Dalmaciju s Amerikom, na primjer?

''Jedna od mojih misija s ovim festivalom bila je vratiti svijet jazza koji sam iskusila izvan Hrvatske na mjesto gdje sam ga uopće otkrila! Mislim da imamo glazbeno bogatstvo u Hrvatskoj i u regiji. Glazbenici koji dolaze iz naše regije imaju puno toga za reći i rade vrlo zanimljivi i inovativni projekti. Jako me zanima tko su i što rade. Kroz pripadajuću radionicu želim otkriti naše mlade glasove u jazzu u usponu. Jedna stvar koju bih voljela vidjeti više su sudionici koji se apliciraju iz Hrvatske i susjednih zemalja. Izvorni razlog zašto sam originalno htjela organizirati ovaj festival u Hrvatskoj je bio pružiti glazbenicima iz naše regije pristup ovom jedinstvenom iskustvu. Nije svaki dan da se može provesti opuštajući vikend družeći se s nekim od najvećih imena u svojoj profesiji i stvoriti veze s drugim iznimno talentiranim glazbenicima iz cijelog svijeta''.

Postoji li neki trenutak s festivala koji joj je posebno ostao u srcu?

''Do posljednjeg dana festivala uvijek se osjeća snažna sinergija među umjetnicima. Za mene je ovaj prekrasan trenutak dokaz da je naša misija bila uspješna''.

Sofia Rei Foto: PR

Kako Thana gleda na regionalnu jazz scenu danas? Što je ohrabrujuće, a što još treba izgraditi?

''Postoje izazovi s kojima se svaki glazbenik suočava u ovom teškom životu, bilo da živi i radi u Hrvatskoj, New Yorku ili bilo gdje drugdje u svijetu. Biti samostalni glazbenik je težak posao i dolazi s mnogim izazovima i preprekama. Dio razloga zašto sam htjela stvoriti Ponta Lopud Jazz Festival i povezanu radionicu bio je da se bolje upoznam s mladim profesionalnim glazbenicima koji dolaze iz naše regije i imaju nešto važno za reći svojom glazbom'', govori Thana te ističe da je Ponta Lopud Jazz Festival iskustvo za networking. Moja nada je da će glazbenici iz naše regije koji dolaze kao sudionici uspostaviti nove veze i glazbene projekte preko ljudi koje upoznaju na festivalu'', kaže Thana.

Postoje li trendovi u glazbenoj industriji koji ju osobno zabrinjavaju – ili inspiriraju?

''Neka od trenutno najpopularnijih glazbenih djela služe najnižem zajedničkom nazivniku javnosti. Podcjenjuju inteligenciju i dubinu ljudi. Kreativna glazba pati zbog svijeta kojim vlada ovisnost o telefonima, društvenim mrežama i trenutnom zadovoljstvu. Popularnost - ponekad čak i u jazzu - raste na temelju fizičkog izgleda i brendinga, a ne sadržaja umjetnosti. Pravi umjetnici oduvijek su bili - i ostali – otpor. Taj otpor i motivacija su ono što me inspirira da se nastavim boriti za kvalitetnu glazbu'', zaključila je Thana.

Kakvu ulogu u svemu ovome ima žensko vodstvo i ravnoteža u industriji?

''Umjetnost sa značenjem postaje dio povijesti i definira generacije. Konačno definiramo novu generaciju prepoznajući žene u jazzu upravo po onome što jesu - izvrsne glazbenice, ne samo glazbenice koje su žene. Ta rečenica znači više na engleskom, jer riječ za glazbenika nije muški ili ženski rod... a dio uspjeha je u tome što više nije važno spominjati je li glazbenik žena ili ne. Mi smo normalizirali prihvaćanje žena u svijetu jazza, NE zato što su žene, već zbog njihovih sposobnosti kao sjajnih glazbenica. Glazba je izgrađena od različitih energija i dinamika. Kako možeš očekivati uravnoteženu glazbu bez pune zastupljenosti muške I ženske energije i dinamike?'', pita se Thana.

Kako provodite vrijeme na otoku kada ne traje festival?

''Moj suprug i ja uvijek dođemo nekoliko dana prije festivala da pomognemo s ekipom oko svega. Prije nego što svi stignu i dok je otok još uvijek tih, volimo prošetati šumom, okupati se u prekrasnom moru, jesti u Mandraču (naravno!) i vidjeti razne prijatelje iz umjetnosti koje smo upoznali na otoku. Također odvajamo vrijeme za posjet mojoj majci u Dubrovniku''.

Što biste voljeli da svatko tko posjeti festival ponese sa sobom s Lopuda – osim dobre glazbe?

''Želim da ljudi shvate da je glazba dobro za naše zdravlje. Kada zajedno doživljavamo glazbu kao grupa, zapravo postajemo zdraviji i osjećamo se povezanije... To nije samo metaforički. Znanstveno, naši otkucaji srca i moždani valovi zrcale se na temelju ritmova i melodija koje zajedno slušamo. Glazba nas povezuje, a slušanje žive glazbe nas čini živima'', zaključila je.



Kakvi su planovi za budućnost festivala? Možemo li očekivati širenje, suradnje, nove programe?

''Već radim na programu za 4. izdanje našeg festivala. Imam toliko ideja za budućnost - od ponude sudionicima radionice mogućnosti stvaranja i Ponta Lopud Commission Kompozicija do uključivanja multidisciplinarnih umjetnika u naš program. Ideje su tu, samo moram smisliti kako ih provesti u djelo!''.

Ima li neke osobne projekte ili ideje izvan festivala koje biste voljeli ostvariti u budućnosti?

''U siječnju 2025. sam bila jedna od 49 umjetnika koji su nagrađeni prestižnom nagradom Creative Capital Award za moj sljedeći projekt, RESONANCE (premijera je planirana za 2027.). Ovaj projekt je ciklus pjesama koji će istražiti kako zvuk i glazbene frekvencije mogu izazvati fiziološke, neurološke i emocijonalne reakcije u tijelu i utjecati na javno zdravlje. Moj nadolazeći album dua – koji bi trebao izaći početkom 2026. – predstavlja moju vokalnu produkciju i aranžmane mojih omiljenih pjesama, od Beatlesa do Björk, te sadrži niz umjetnika, uključujući Billa Frisella, Johna Patituccija, Bena Wendela, Nicole Zuraitis, Joela Rossa, Adama Rogersa i druge''.

Kada bi se mogla vratiti deset godina unazad, bi li nešto učinila drugačije?

''Ne, jer onda ne bih bila gdje jesam''.

Što biste poručili mladima koji žele pokrenuti nešto svoje – u kulturi, umjetnosti ili nekoj drugoj strasti?

''Uvijek slušaj svoj unutarnji glas. Taj unutarnji glas ti uvijek govori istinu, i iako nije uvijek najlakši put za slijediti tu istinu, on te vodi da živiš i stvaraš s integritetom, strašću, dobrom radnom etikom i ustrajnošću'', zaključila je Thana za kraj razgovora.

Ponta Lopud Jazz Festival i ove godine donosi iznimne jazz glazbenike čije bogate i međunarodno priznate karijere donose dodatnu vrijednost hrvatskoj jazz sceni.

Festivalskom programu pridružuju se Antonio Sánchez, četverostruki dobitnik Grammyja i skladatelj glazbe za Oscarom nagrađeni film Birdman, poznat ne samo po brojnim suradnjama s vrhunskim svjetskim glazbenicima, već i po nedavnoj nominaciji za Emmy za glazbu u seriji Setha Rogena The Studio na platformi Apple+, te Túpac Mantilla, renomirani kolumbijski perkusionist i Grammyjem nominirani umjetnik, poznat po inovativnim pristupima pulsirajućim ritmovima i glazbenom obrazovanju na najvišoj svjetskoj razini. Njihovi nastupi i mentorske radionice donose spoj tradicije i suvremenosti koji će dodatno oživjeti festival.

