Posebno slavlje u domu Fani Stipković, bliskost je posebno vidljiva

Fani Stipković i Fernando Hierro proslavili su njezin rođendan romantičnom objavom kojom su pokazali svoju bliskost i ljubav.

U posljednjoj objavi na društvenim mrežama Fani Stipković podijelila je fotografiju na kojoj se jasno osjeti bliskost s njezinim suprugom Fernandom Hierrom.

Na slici su pogledi puni topline, osmijeh bez zadrške i zagrljaj koji pokazuje njihovu povezanost u svakodnevnom životu, a ne samo u posebnim trenucima, a za to su imali i poseban povod.

"Sretan rođendan, ljubavi! Za još mnogo godina koje ćemo slaviti zajedno", poručio je Hierro Fani, a ona je tu emotivnu čestitku podijelila sa svojim pratiteljima na Instagramu.

Za tu priliku Fani se odlučila za elegantnu dugu smeđu haljinu s otvorenim ramenima, koju je upotpunila decentnim zlatnim nakitom, dok je bivši nogometaš i trener pozirao u bijelim hlačama i košulji s crno-bijelim uzorkom.

Fani Stipković, Fernando Hierro Foto: Instagram

Inače, Stipković i Hierro, koji su zajedno od 2021. godine, žive u Saudijskoj Arabiji od lipnja 2024., kada je bivši kapetan španjolske nogometne reprezentacije postao sportski direktor Al Nassra, kluba u kojem igraju Cristiano Ronaldo i Marcelo Brozović. Prije toga, živjeli su u Guadalajari gdje je Hierro vršio dužnost sportskog direktora tamošnjeg nogometnog kluba.

Fani Stipković i Fernando Hierro - 3 Foto: Instagram

Zajedno imaju sina Nicholasa Valentina kojeg su dobili 2023. godine.

Fani Stipković - 7 Foto: Instagram

