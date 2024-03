Fani Stipković progovorila je o majčinstvu pa priznala: ''Trudnoća me iznenadila, a prije toga bilo mi je važno da...''

Fani Stipković progovorila je o svom životu nakon što je postala majka, a priznala je da joj je sve puno lakše jer uz sebe ima sjajnog supruga Fernanda Hierra.

Naša sportska novinarka Fani Stipković koja je hrvatsku adresu zamijenila španjolskom prije puno godina progovorila je o svom životu i majčinstvu prvi put nakon poroda, a u intervjuu je otkrila da puno toga ne bi uspjela da nema njenog supruga Fernanda Hierra.

Za 24 sata, Fani je priznala da ih je trudnoća iznenadila, ali da je uživala u svakom trenutku.

''Nije bilo napetosti i straha, to je bilo najboljih devet mjeseci u mom životu. Lijepo mi je bilo gledati kako se mijenjamo beba i ja'', rekla je.

Otkrila je da je tada uz nju bila i njena majka koja je na neko vrijeme doselila u Madrid, a suprug Fernando bio je na porodu.

''Sa mnom je bio muž i puno mi je pomoglo što je on bio uz mene i držao me za ruku. Ne postoje riječi koje bi mogle opisati osjećaj kad smo ugledali našeg anđela. Samo me preplavila čista ljubav'', ispričala je.

Pogledaji ovo Celebrity Evo kako izgledaju roditelji Fani Stipković, u daleki Meksiko otputovali su kako bi vidjeli svog unuka!

Fani je rodila u 41. godini, a otkrila je da joj je u životu bilo najvažnije da postane financijski stabilna osoba.

''Znala sam da će se to dogoditi kad tad. Htjela sam imati financijsku stabilnost, tako da sutra nisam ničiji rob, da mogu otići ako to želim. Kad je žena ostvarena, kad ima financijsku, edukacijsku, poslovnu stabilnost, može razmišljati staloženo i realno zato što nikakav potreba neće utjecati na njezine odluke. To je ključ za sreću, ne donositi odluke iz potrebe ili da zadovoljiš neku svoju prazninu'', rekla je.

Pogledaji ovo Celebrity Naše poznate novopečene mame sa svojim tek rođenim bebama pozirale su pored ukrašenih jelki, njihovi božićni outfiti sve su raznježili!

Fani je rodila krajem listopada prošle godine, a ona i Fernando sina su nazvali Nicolas. Prije toga, vjenčali su se u rujnu na intimnoj ceremoniji. Par je svoju vezu ispočetka skrivao do javnosti, a glasine o njima počele su kružiti kada su se krajem 2021. godine zajedno pojavili na finalu Davis Cupa, nakon čega su potvrdili da su par.

A da opet bude zgodna kao i prije trudnoće, Fani u posljednje vrijeme često vježba pa videozapise iz teretane podijeli i na Instargramu.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Baby Lasagna dobio je pjesmicu od fana, pročitajte simpatičnu rimu koju je pisalo dijete: ''I onaj pozdrav, nije vau, već svima dobro poznati...''

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Opa! Minea u mini-haljini najavila novu epizodu hit-showa, noge su u prvom planu!