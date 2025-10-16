Nives Ivanišević zablistala s novom frizurom kojom je pokupila najljepše komplimente

Nives je pokazala koliko mala promjena može donijeti veliki efekt – svi komentiraju njezinu novu frizuru.

Na svom Instagram profilu voditeljica i supruga proslavljenog tenisača Gorana Ivaniševića, Nives Ivanišević, pohvalila se novim izgledom.

Na fotografiji pozira u crnoj uskoj majici, s raspuštenom kosom i laganim osmijehom, dok nova frizura – elegantan, jednostavan i osvježavajući look – dolazi u prvi plan.

''Friško ošišana'', napisala je kratko na Instagramu.

Fotografija je snimljena u automobilu, a njezin outfit dodatno je istaknuo novu frizuru.

Nives Ivanišević na Instagramu - 1 Foto: Instagram

Objava je brzo prikupila velik broj lajkova i komplimenata, a komentari pratitelja stižu sa svih strana.

Nives Ivanišević - 3 Foto: Instagram

Nives Ivanišević - 2 Foto: Instagram

''Uvijek lijepa i simpatična Nives'', ''Predivna si'', ''Divotice'', ''Lutka'', ''Dakle...'', ''Najljepša'', dio je komentara s Instagrama.

Goran i Nives Ivanišević Foto: Antonio Balic / CROPIX

Nives Ivanišević - 2 Foto: Instagram

