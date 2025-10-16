Nives Ivanišević zablistala s novom frizurom kojom je pokupila najljepše komplimente

Nives je pokazala koliko mala promjena može donijeti veliki efekt – svi komentiraju njezinu novu frizuru.
Na fotografiji pozira u crnoj uskoj majici, s raspuštenom kosom i laganim osmijehom, dok nova frizura – elegantan, jednostavan i osvježavajući look – dolazi u prvi plan.
''Friško ošišana'', napisala je kratko na Instagramu.
Fotografija je snimljena u automobilu, a njezin outfit dodatno je istaknuo novu frizuru.
Objava je brzo prikupila velik broj lajkova i komplimenata, a komentari pratitelja stižu sa svih strana.
''Uvijek lijepa i simpatična Nives'', ''Predivna si'', ''Divotice'', ''Lutka'', ''Dakle...'', ''Najljepša'', dio je komentara s Instagrama.
