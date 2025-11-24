Preminuo je član grupe ABBA, tužnu vijest potvrdio je njegov sin

Jan Kling, glazbenik koji je svirao na legendarnim pjesmama grupe ABBA, preminuo je u 85. godini.
Jan Kling, švedski glazbenik poznat po svojoj svestranosti, preminuo je u 85. godini života, nakon bogate karijere koja je započela još 1960-ih.
Ostavio je trajan trag na glazbenoj sceni. Između ostalog, svirao je saksofon i flautu na legendarnim albumima grupe ABBA – "Super Trouper" i "The Visitors".
Njegov prepoznatljiv uvod na flauti u pjesmi "Fernando" iz 1976. godine ostao je jedan od najupečatljivijih trenutaka u povijesti benda, piše Expressen.
Osim s ABBOM, surađivao je i s nizom poznatih izvođača poput Bjorna Skifsa, Jerryja Williamsa, Teda Gärdestada i Monice Zetterlund, a njegova glazbena prisutnost bila je prisutna i u kazališnim produkcijama, uključujući one u Kulturhuset Stadsteatern.
Njegov sin Mattias Kling za Aftonbladet je potvrdio tužnu vijest o njegovoj smrti.
"Bio je skroman i nenametljiv, ali je sudjelovao u jako, jako puno projekata. Oduvijek je bio zaljubljen u glazbu. Već kao tinejdžer znao je napamet sve soloe Charlieja Parkera. Imao je izvanredan talent. Najviše ću pamtiti njegovu ljubav prema glazbi."
