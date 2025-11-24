Hrvatska Adriana Lima zamijenila svjetsku modnu pistu onom u Splitu!

Split je postao bogatiji za novi modni projekt za djecu i odrasle, koji su osmislile dugogodišnje prijateljice i uspješne manekenke s međunarodnom karijerom – Paula Buljan i Lea Tomić. Na otvorenju ove modne priče podržala su ih i poznata lica. Detalje ima naš Gordan Vasilj za IN magazin.

Splitski modeli Paula Buljan i Lea Tomić dugo su radile u inozemstvu, gdje su surađivale s brojnim svjetskim brendovima, a nakon godina života vani, odlučile su svoje sidro baciti upravo u rodnom Splitu i ondje realizirati vlastiti modni projekt.

''Ja osobno kada sam krenula imala sam sedam godina, vani sam otišla raditi s 14, ja sam imala toliko suza, plača, jada jer sam mislila da sam previše mala, ružna i tako dalje. Nisam imala nekoga da mi kaže savjete kako to ide i funkcionira i zato sad to sve želim prenijeti na naše mališane.'', govori Paula Buljan, koju zovu i hrvatskom Adrianom Limom.

''Želimo djeci i mladima prenijeti sve to znanje, nekako ih usmjeriti ka pravom putu i naravno osnažiti njihovo samopouzdanje. Uvijek krećem od sebe i mislim da bi meni puno značilo da sam na početku svoje karijere imala nekoga tko će me usmjeriti u sami posao.'', govori Lea Tomić.

Ova splitska lica s naslovnica proputovala su gotovo cijeli svijet i sudjelovala u prestižnim modnim kampanjama.

''Evo taman prije nekih 10-ak dana sam snimala za jedan poznati svjetski brend, ne mogu sad reći sve detalje, ali sam jako sretna i ponosna s obzirom da sad imam malenog sina, malo me bilo strah kako će to sad sve ići, hoće li me htjeti, ali evo, uzeli su me.'', otkrila je Paula Buljan.

''Rekla bih da sam možda najponosnija na Armanijevu reviju. S njim imam i jednu posebnu anegdotu, a to je da sam ispred njega zapravo pala, on me uhvatio za ruku, odveo me na pistu, učio me kako da hodam i zapravo tu sam shvatila veličinu tog čovjeka, da bez obzira koliki uspjeh ostvario uvijek se mora nekako ostati prizeman i normalan.'', priča Lea Tomić.

Vlastitu modnu priču pokrenule su u partnerstvu sa svojim agentom Markom Lovrićem, čiji je model i posljednjih godina u svijetu vrlo tražena Solinjanka Hana Grizelj.

''Jedna djevojka koja stvarno ne samo da je model i da je predivna nego karakterno predstavlja Hrvatsku u svijetu na najvećim modnim pistama i za najveće modne brendove. Zaista jedan uzor koji bi trebala biti uzor.'', govori modni agent Marko Lovrić.

Paulu i Leu su na otvorenju došli podržati i poznati Splićani.

''Pa volim modu, pratim modu još od nekih mlađih dana, uvijek su me intrigirale te Burde, časopisi moje bake i mame i razvio se nekako moj osobni stil. Ljudi kažu da im se sviđa, danas je nekako malo teže uklopit sve ono što bih voljela nosit s funkcijom koju obnašam, ali trudim se.'', otkrila je Matea Dorčić, zamjenica gradonačelnika Splita.

''Trudim se, nisam ja sad neki ekspert i nisam nešto prelud, ali stvarno volim dobar komad robe i volim se lipo obuć. A ustvari ono što meni mirita najviše za dušu, u čemu se najbolje osjećam, to i nosim. Jedna stara kineska poslovica glasi 'ako dobro kuhaš, dobro se i oblačiš.'', izjavio je chef Ivan Pažanin.

''Rođeni smo na podneblju gdje nam je to satkano od rođenja, smisao za lijepo, rekla bih. Radila sam kao stilistica osam godina svakakve modne izloge, kataloge, kupovala s ljudima, osmišljavala outfite za spotove, tako da sam još u tome, samo radim isključivo sebi i eventualno Marku ako me nešto posluša.'', ispričala nam je Silvia Dvornik.

Nezaobilazna tema na eventu je bila naša predivna Miss Universe Hrvatske Laura Gnjatović, koja slovi kao velika favoritkinja na izboru za najljepšu na svijetu.

''Laura je meni osobno fenomenalna, obrazovana cura, prekrasna, puna humora'', zaključila je Lea Tomić.

Držimo palčeve Lauri na svjetskom izboru, a sreću u modnoj priči želimo Pauli i Lei, koje su pravi dokaz da se snovi ostvaruju ako se doista potrudite.

