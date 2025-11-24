Zašto je Martina Mlinarević nedavno povukla objavu intervjua za poznati časopis?

''Prenijet ću te preko Praga'' možda naizgled zvuči romantično i lijepo, no to je prag naših težina, boli, odluka i gubitaka. To je o svojoj novoj knjizi rekla Martina Mlinarević te dodala da će ljudi u njoj naći i snagu da vlastite pragove prijeđu s osmijehom. S autoricom je razgovarala Antina Bratić za IN magazin.

Na nedavno odrzanom sajmu knjiga, svoju promociju imala je i Martina Mlinarević, književnica, novinarka, aktivistica i veleposlanica Bosne i Hercegovine u Češkoj i Slovačkoj. Možda vam je još poznata po rekordno dugom redu čitatelja tijekom predstavljanja njezine prošle knjige Bukača na istom ovom mjestu, prije – točno na dan, 6 godina.

Što Martini znači dolazak tj. povratak u Zagreb?

''Nekoliko sjajnih promocija knjiga u Zagrebu su se desile i obilježile moj život, tako da to traje i nadam se da će ta ljubav nastaviti i dalje''.

Poznata po beskompromisnom peru u svojim društveno-političkim tekstovima, zbog kojih je redovito bila izlagana prijetnjama, pa i posljedično oboljela od karcinoma dojke, u ljubav i vjeru u ljude nikad nije odustala.

''Heroina'' je riječ koja se svako malo čula iz redova, na što nam je Martina, uz smijeh, ispričala kako joj je njezin prijatelj književnik rekao da književnici imaju fanove, a Martina fanatike.

''Ne osjećam se kao heroina vlastitog života a kamoli nečijeg drugog i uvijek naglašavam da se kao Balašević, bojim samo dvije stvari – svega i svačega, tako da ne mogu da zamislim da sam nečija heroina. To su naravno obvezujuće i ogromne stvari, kad vam netko kaže i vezane za ono što sam prošla zdravstveno, ali prvenstveno ono što sam htjela prenijeti mladim curama, da se pregledaju, da odlaze na te preglede i to je ono što me ponukalo da govorim glasno o svojoj dijagnozi karcinoma dojke. Cijeniti život kao takav je zaista nešto nevjerojatno što nažalost shvatimo tek shvatimo u bolesti'', govori Martina.

Koliko joj je dijagnoza a zatim i preživljavanje raka dojke, promijenila život?

''Kad sam došla u ordinaciju doktora i pročitala da je taj rak dojke zapravo rak tuge i melankolije koji jednostavno iznikne na prsima jer ispod taložimo toliko toga kojeg šutimo i kojeg jednostavno nosimo u sebi, a da nikome ne kažemo pa čak ni najbližima. Dijagnoza karcinoma je potpuno promijenila moje poimanje stvari, ja nemam nikakvu gorčinu u sebi spram onoga što sam prošla samo želim nekako svojim pisanjem i poslanjem da više ni jedna djevojka ni djevojčica koja se usudi reći svoje vlastito mišljenje ne prođe ono što sam prolazila ja''.

Nakon objave knjiga Huzur, a osobito Bukače, suočila se s nezamislivim prijetnjama, a doživjela je hajku nezapamćenu dotad na našim prostorima. Uspravno i glasno prozivala je političare i korumpirame moćnike, stajala je uz slabije, žene žrtve obiteljskog nasilja koje su se usudile progovoriti, a nedavno je uskratila pravo objavljivanja intervjua časopisu koji je na naslovnicu stavio redatelja optuženog za zlostavljanje niza glumica:

''Ja sam imala taj prekrasan intervju u Pragu uz koji smo napravili fotografije vezane uz objavu ove moje knjige, posebno zato što je knjiga, nekako njezin osnovni motiv je nada i ljubav. I jednostavno u tom trenutku jedino ispravno za mene u tom trenutku bilo je da povučem taj intervju koji je trebao da iziđe čak možda u spomenutom broju ili u narednom, nisam sigurna ali ono što sam sigurna je da ne želim biti u broju koji je na takav način to dozvolio nakon, što već znamo, u javnosti je bilo toliko priča zlostavljanih žena tako je to nekako bio moj lični izbor i odluka'', objasnila je Martina.

Tko je Martinu prenio preko Praga?

''Prenijet ću te preko Praga obilježava taj momenat koji možda naizgled zvuči romantično i lijepo, no kad budete čitali knjigu vidjet ćete da su to pragovi nekih naših težina, boli, odluka, gubitaka koji su morali proći likovi mog romana uključujući i mene i moju obitelj zajedno. Smatram da će svi u toj knjizi pronaći, ako ništa, malo te snage da svoje vlastite pragove pređu s osmijehom i da im bude malo lakše''.

Prva je i do danas jedina osoba koja je ambasadorkom svoje zemlje postala tako što je iz nje – protjerana, o Martini je napisao Boris Dežulović. Što ona kaže, koliko ju je diplomacija promijenila?

''Moja suština ostala je ista, ista sam otišla, ista sam danas. Ono što sam uzela kao svoj zadatak jeste da, iako možda ne mogu da riješim neke suštinske probleme u BiH koje ne mogu da riješe mnogo veći igrači od mene, najviše od svega sretna sam da sam svoju uspjela predstaviti onako kako je ja doživljavam, a kako je tu divno napisao Miljenko Jergović – nevinu i čistu od svake vlasti. Moja ona neka idealistička verzija svijeta se ne predaje. Ja sam osoba koja se svaki dan iznova probudi kao feniks bez obzira na težinu prethodnog dana. Ja se zaista nadam da sve ovo što gledamo na vijestima zadnjih dana neće postati budućnost naše djece i da ćemo iznaći snage kao društvo da na nekim drugačijim temeljima odgajamo našu djecu jer mislim da je 30 godina ovoga što smo mi proživjeli, na čemu smo mi izgubili našu mladost – stvarno bilo dosta'', zaključila je Martina.

