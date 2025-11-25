Thompsonovog koncerta u Areni Zagreb nema na rasporedu, njegov tim sazvao izvanrednu presicu

Tim Marka Perkovića Thompsona zbog nedavnih događanja sazvao je izvanrednu presicu za novinare.

Na službenoj stranici Marka Perkovića Thompsona na Facebooku osvanula je nova objava koja je iznenadila brojne fanove, ali i medije.

Naime, njegov tim sazvao je izvanrednu presicu za sutra, 26. studeni u 12:30 sati.

''Obavijest i poziv na Konferenciju za medije menadžmenta Marka Perkovića Thompsona

Redakcijama svih medija

Poštovani,

pozivamo vas na konferenciju za medije menadžmenta Marka Perkovića Thompsona, koja će se održati u srijedu, 26. studenoga 2025. u 12:30 sati u hotelu Zonar u Zagrebu na adresi: Trg Krešimira Ćosića 9., Konferencijska dvorana „Motion“

Na konferenciji za medije menadžment će se osvrnuti na aktualne teme vezane uz rad i daljnje profesionalne aktivnosti Marka Perkovića Thompsona, a predstavnici medija imat će priliku postaviti pitanja.

Ljubazno vas molimo da o ovom pozivu obavijestite i kolege iz vaše redakcije.

S poštovanjem,

Menadžment Marka Perkovića Thompsona'', piše u opisu uz fotografiju s Hipodroma.

Thompson u Sinju - 4 Foto: Josip Mikacic/Pixsell

Podsjetimo, već tjednima traje prepirka Thompsona i zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića, a što mu je poručio u najnovijem videozapisu pogledajte OVDJE.

Zanimljivo je da na popisu događanja u Areni Zagreb nema Thompsonovog koncerta najavljenog za 27. prosinca.

Popis događanja u Areni Zagreb Foto: Screenshot

Marko Perković Thompson - 1 Foto: Nikola Brboleza / CROPIX

U rasporedu su događaji u prosincu do 23. prosinca, a objavljen je i raspored za 2026., no u periodu kad je Thompson rezervirao dvoranu za svoj koncert, i zatražio dodatni, stoji praznina.

Thompson je za koncert zatražio i još jedan datum, 28. prosinca, no Tomašević ga ne želi odobriti.

Marko Perković Thompson Foto: Damir Krajac / CROPIX

