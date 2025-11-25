Glumačke zvijezde otkrivaju vole li se gledati na ekranima i što rade kada zaborave tekst?

Brojni glumci i glumice stigli su ravno na glamur Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, na dodjelu Nagrada hrvatskog glumišta. Ondje je bio i naš Dino Stošić, kojem su glumačke zvijezde otkrile kada je u njima prvi put zaiskrila ljubav prema glumi, vole li se gledati na malim ekranima i bi li preporučili ovu profesiju.

Glumačke zvijezde okupile su se na dodjeli Nagrada hrvatskog glumišta u Zagrebu. No, iza glamura, crvenih tepiha i bljeskalica kriju se sati mukotrpnog rada i odricanja.

''To nije tako laka profesija kao što se čini na prvi pogled, ali ja se ne žalim. Ja volim svoj posao, volim raditi. Ponekad ima i glamura, kao recimo večeras'', kaže Ksenija Pajić.

''Jako je zahtjevna, treba prije svega posložiti taj privatni i umjetnički dio, nije lako. Onda sve ovisi imate li dijete'', kaže Ivica Pucar.

Nominacije su dobile Franka Batelić i Anita Matić Delić, koje priznaju da su svoje dječje želje pretvorile u stvarnost.

''Pa meni je zapravo mjuzikl ostvarenje nekakvih mojih snova, a ono što nisam mogla ni sanjati jest da ću evo stajati na kazališnim daskama. Tako da sam zaista puno radila, imala puno neprospavanih i proplakanih noći, ali isplatilo se na kraju'', rekla je Franka Batelić.

''Ja mislim da od svoje prve svjesnosti znam da ću biti glumica. Nikad to nisam mogla ni objasniti, niti točno obrazložiti, niti staviti na neke jednostavne faktore, jer to je jednostavno kao da idem objasniti zašto sam se zaljubila u svog muža'', kaže Anita Matić Delić.

''Svašta sam htio biti – na početku naravno nogometaš, pa pilot. Negdje pred kraj srednje škole sam pomislio da bih se možda mogao baviti glumom. Kad sam došao u Zagreb, prvo sam upisao Pravni fakultet, ali sam nekim slučajem došao na tečaj glume jer me jedna prijateljica pozvala – falilo im je muških glumaca'', dodaje Pucar.

A kad riječi izmaknu, njihovo glumačko umijeće održava ritam predstave kao da se ništa nije dogodilo.

''Nije mi se nikad dogodilo da sam zaboravila tekst, ma da svaki put imam tremu upravo zbog toga, upravo iz tog razloga, jer se bojim da ću, ne daj Bože, zaboraviti tekst'', priznaje Ksenija Pajić.

''Jako puno puta... ma nikad... dogodi se, ali moraš to znati zakamuflirati, jednostavno iskustvo tu radi čuda'', kaže Franka Batelić.

''Dogode se blankovi, kako se neće dogoditi kad u sezoni imam 10 živih naslova – to znači 10 uloga, 10 tekstova u glavi. I iz večeri u večer, bez obzira što smo odigrali predstavu 60–70 puta, od nekog umora ili stresa...'', dodaje Matić Delić.

Nagradu za mjuzikl Six odnio je Igor Barberić, što mu je pokazalo da se predan rad pretvara u trenutke koji se pamte. To želi poručiti i mlađim generacijama.

''Ako nekog to zanima, ako ima tu strast i žar – ovo su stvarno ostvareni snovi. Ja sam ovo htio raditi kao dijete, slagao sam predstave u vrtiću, tako da sigurno'', rekao je.

Nagradu je dobio i naš poznati glumac te zvijezda ''Kumova'', Vedran Mlikota.

A kad se ugledaju na malim ekranima, reakcije su različite.

''Kada sam se gledala u filmu Šuma Sumarum, jednostavno nisam mogla vjerovati da sam to ja napravila. A onda, puno puno kasnije. kada sam se vidjela u filmu Sveta obitelj, gdje igram tu zločestu i tešku osobu – u jednom trenutku filma sam zaista zaboravila da sam to ja i gledala sam lik te Ane kao da to nema veze sa mnom i da to nije moje tijelo'', kaže Anita.

''Nisam ga pogledala nikad, tako da nisam samu sebe odgledala, ali uvijek mi je to jako čudno'', priznaje Franka.

''Ja sam mislila da će to vremenom proći, ali evo i dan danas ne volim se vidjeti na ekranu'', smije se Ksenija Pajić.

Kad se reflektori ugase, vraćaju se svojim malim ritualima.

''Meni su to sasvim sigurno djeca i kad dođem doma, ja se jednostavno moram isključiti'', kaže Franka.

''Kuhanje – to me najbolje uzemljuje. S godinama sam skužila da zapravo kad kuham, stvarno moram biti usredotočena na to jer ću si inače odrezati prste dok sjeckam luk'', otkriva Anita.

Ljubav prema sceni traje već generacijama. Još od trenutka kad je Vilim Lesić 1860. najavio da će se na sceni govoriti hrvatski, to je zauvijek promijenilo ove daske koje život znače i otvorio put svima koji danas stoje na njima.

