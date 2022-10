Kevin Hart obavijestio je svoje pratitelje kako mu je preminuo otac, a u opisu se prisjetio i svoje majke koja ga je napustila 2007. godine.

Glumac Kevin Hart na svom Instagram profilu, obznanio je kako mu je preminuo otac Henry Robert.

Ispod fotografije na kojoj poziraju zagrljeni i nasmiješeni na krevetu napisao je:

"Počivaj u miru. Volim te tata. Iako si otišao, nikada nećeš biti zaboravljen. Zagrli mamu za mene. Hvala za sve. Bolji sam otac zbog tebe. Napravit ću vas ponosnim".

Također, u jednom dijelu posta spomenuo je i majku Nancy koja je preminula 2007. godine.

U komentarima su se javili njegovi vjerni fanovi koji su mu poželjeli puno snage i podrške:

"Jako mi je žao", "Ti si snažan brate", "Šaljem ti ljubav", "Puno zagrljaja", "Jak si ti".

Inače, glumac i otac nisu bili baš u najboljim odnosima, a jednom prilikom i sam Kevin je prokomentirao cijelu situaciju:

"Moja djeca zapravo misle da sam najcool tata na planeti...Znam zašto sam takav kakav jesam, moj tata ima puno veze s tim. Greške koje je moj tata napravio, znate, odluke o drogiranju, biti u zatvoru i izvan njega, ulaziti i izlaziti iz naših života... Iz prve sam ruke vidio što je neprisustvo učinilo i zbog toga sada znam što znači biti prisutan. Znam što to može učiniti, znam kakav učinak može imati na dolazak vašeg djeteta.Sada sam bio dovoljno jak da se nosim s time jer imam drugačiji stav, pozitivan sam tip. Biram biti pozitivan umjesto negativan i zbog toga je moj odnos s tatom sada nevjerojatan! I moj tata razumije kako se osjećam i kako gledam na stvari, a sada se moj tata fokusira na to da bude najbolji djed i baka da on eventualno može".

Slavna ljepotica na glamuroznom partiju pojavila se polugola, tijelo joj je prekrila samo mrežasta haljina! +35

Ronaldova Georgina pokazala je kako je izgledala u mladosti i što je tada bila njezina strast, a njezin hobi sve je poprilično iznenadio! +27