''moji mali pomagači''

Supruga našeg vatrenog sa sinčićima kitila bor, sviđa li vam se završni rezultat?

Piše J. C. , Danas @ 18:56 Celebrity komentari
Adriana Đurđević - 3 Adriana Đurđević - 3 Foto: Instagram

U iščekivanju najljepšeg dijela godine, Adriana Đurđević pokazala je kako je u svom domu stvorila pravu božićnu bajku.

Ana Rucner podijelila intervju sina Dariana koji je govorio o odnosu s rastavljenim roditeljima
''što će drugi reći...''
Adriana Đurđević pokazala kako je ukrasila bor
''moji mali pomagači''
Poznati na zagrebačkoj špici prve subote u prosincu
unatoč hladnoći
Kako izgleda partner Mirele Holy?
zajedno 28 godina
Natalija Prica, Laura Gnjatović, Marijana Kužina i Ivana Mišura Vlaović pozirale zajedno na zagrebačkoj špici
prizor od milijun dolara
Saša Matić u Areni Zagreb na scenu pozvao Jakova Jozinovića i izazvao veliko oduševljenje publike
naša velika zvijezda!
Saša Matić u Areni Zagreb Jakovu Jozinoviću obećao pjesmu
obećao mu je pjesmu
Melania uz Donalda Trumpa privukla pozornost na ždrijebu za Svjetsko prvenstvo
uvijek elegantna!
Aleksandra Milinković Dadić čeka prvo dijete s trenerom Vatrenih Marinom Dadićem
baš divno!
Pjevačica Ivana Lovrić mamila poglede na zagrebačkoj špici
Izdanje za pamćenje
vijesti
Marko Žižić deložiran iz stana, tvrdi: "Kad su otkupili dug, on je duplo narastao"
Najavio pravnu borbu
Zaštitna struktura nuklearke Černobil teško oštećena - IAEA
Nakon napada
U obiteljskoj kući pronađena tri tijela: Policija sumnja na ubojstvo
Policija na nogama
show
Saša Matić u Areni Zagreb Jakovu Jozinoviću obećao pjesmu
obećao mu je pjesmu
Saša Matić u Areni Zagreb na scenu pozvao Jakova Jozinovića i izazvao veliko oduševljenje publike
naša velika zvijezda!
Severina u minici i korzetu prošetala Zagrebom po hladnom vremenu
''jao, kakva si''
zdravlje
Šokantno otkriće: Lijek koji žene već godinama koriste mogao bi spriječiti najagresivniji rak dojke!
Važno za žene u rizičnoj skupini
Rak kostiju: Simptomi, dijagnoza, liječenje, dužina života – sve je tu!
Treba obratiti pozornost na bol
Stručnjaci otkrivaju: Ove 3 navike nakon 19 sati smanjuju upalu u tijelu!
Stalno ste umorni i natečeni?
zabava
Neke životinje poznaju prometna pravila bolje od vozača, prizor oduševio gledatelje
Preslatko!
Gospođa prozvana kradljivcem stoljeća! Pogledajte kako je sakrila paket
Impresivno!
Pametnim rješenjem uspjeli obraniti jelku od mačke, pogledajte genijalnu ideju!
Wow!
tech
Ostvarila se nadanja astronoma: Asteroid Bennu skriva sve sastojke potrebne za život na Zemlji
Ovo je doista veliko otkriće
Koristite ovaj model iPhonea? Vrijeme je da kupite novi
Evo i zašto
Pametni telefoni "kriju" tajne moći koje zapravo gotovo nitko ne koristi, a štede vrijeme i energiju
Otključajte ih i vi
sport
Kaos u zagrebačkoj Dubravi: Policija zaustavila okršaj Bad Blue Boys i Torcide?
opsada policije
Izbornik Engleske odmah nakon ždrijeba prišao Daliću i pokazao što misli o Vatrenima
dalić otkrio
Nogometaši Dinama i Hajduka remizirali su 1:1 u 16. kolu SuperSport HNL-a
Kartonijada na Maksimiru
tv
Kumovi: Kome će ljubav donijeti sreću, a koga skupo koštati, doznajte u novim epizodama serije "Kumovi"
KUMOVI
U dobru i zlu: Možda im se na kraju sreća i osmjehne - ipak su oni Sriće
U DOBRU I ZLU
MasterChef: ANKETA: Što mislite - tko je zaslužio platinastu karticu? Barbara ili netko od izazivača?
OTKRIJTE NAM!
putovanja
Znate li koji je grad zimi najtopliji u Hrvatskoj? Čarobno mjesto ribara i "zlatne čokolade" danas slavi svoj dan
Na svetog Nikolu
Zagrljaj iz tanjura: Prefino varivo s oslićem i krumpirom prema receptu Matejke Buče
Iz nove kuharice
Sandnøtter norveški božićni šećerni keksi recept
Ispečeni za 10 minuta
novac
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poput narko–država, ali još globalnije: Uspon "scam država" čije ekonomije počivaju na online prevarama
Imali više od 20.000 ljudi
Ljupka Gojić Mikić prodaje polovicu svoje tvrtke poznatoj pivovari: "Veselimo se pojačati kapacitet“
što dalje?
lifestyle
Ana Maslać Plenković u crnom izdanju kod Pape Lava XIV
Elegantno izdanje
Advent u Lopašićevoj u Zagrebu
budimo dobri ljudi
Adriana Ćaleta-Car u kaputu od umjetnog krzna 2025.
Topao poput dekice
sve
Ana Maslać Plenković u crnom izdanju kod Pape Lava XIV
Elegantno izdanje
Kaos u zagrebačkoj Dubravi: Policija zaustavila okršaj Bad Blue Boys i Torcide?
opsada policije
Saša Matić u Areni Zagreb Jakovu Jozinoviću obećao pjesmu
obećao mu je pjesmu
