Supruga našeg vatrenog sa sinčićima kitila bor, sviđa li vam se završni rezultat?

U iščekivanju najljepšeg dijela godine, Adriana Đurđević pokazala je kako je u svom domu stvorila pravu božićnu bajku.

Supruga našeg nogometaša Duje Ćalete-Cara, Adriana Ćaleta-Car i ove je godine dokazala da joj uređenje doma za blagdane ide od ruke. Na društvenim mrežama podijelila je nekoliko toplih prizora iz svog doma, otkrivši kako izgleda njezino božićno drvce – ali i tko su joj bili najslađi pomagači.

Na fotografijama se vidi raskošno okićeno drvce u tradicionalnim blagdanskim bojama. Dominiraju bogate crvene vrpce, kuglice u zlatnim i crvenim tonovima te velike božićne zvijezde, dok cijeli prizor dodatno naglašavaju diskretna, topla svjetla.

Posebnu čar daje detaljno postavljena božićna jaslica ispod drvca, koja kreira pravi mali božićni krajolik.

No, iako je drvce samo po sebi impresivno, glavne zvijezde bili su sinovi Felipe i Mauro, koji su joj pomagali u kićenju.

Adriana Đurđević - 4 Foto: Instagram

Adriana Đurđević - 5 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Sve doznala preko vijesti? Zna se je li Meghan zbog teške bolesti kontaktirala oca nakon 5 godina

''S moja mala dva pomagača, kako mama sa mnom, tako ja s njima'', napisala je u opisu.

Sviđa li vam se bor obitelji Ćaleta-Car? Da, prekrasan je

Ne, prekičasto mi je Da, prekrasan je

Ne, prekičasto mi je Ukupno glasova:

Nedavno je u njihovoj obitelji bio poseban dan, što su slavili pogledajte OVDJE.

Duje i Adriana Ćaleta-Car - 1 Foto: Adriana Ćaleta-Car/Instagram

Adriana Ćaleta-Car Foto: Instagram

Galerija 20 20 20 20 20

Pogledaji ovo Celebrity Tko je supruga jednog od najcjenjenijih trenera nogometa? Izdvaja se od stereotipnih žena sportaša

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Seve u minjaku i korzetu pozirala u prehladnom Zagrebu: ''Ti goriš, to je sigurno!''

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Supruga i kći Saše Matića uhvaćene među publikom u Areni, 18-godišnja nasljednica sve očarala ljepotom

Pogledaji ovo Nekad i sad Tko je glumica koja se pridružila napetoj sceni u ''U dobru i zlu''? Mnogi je se sjećaju iz hit-serije Nove TV