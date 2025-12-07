Vrijedno divljenja! Nevjerojatna transformacija slavne glumice nakon gubitka 45 kilograma

Melissa McCarthy iznenadila je vitkijim izgledom u glamuroznom kombinezonu, a fanovi su oduševljeni njezinom transformacijom i povratkom na scenu.

Melissa McCarthy (55) iznenadila je obožavatelje novim izgledom, pojavivši se u elegantnom crnom baršunastom kombinezonu koji je istaknuo njezinu znatno vitkiju figuru.

Glumica, koja je navodno izgubila oko 45 kilograma, izazvala je šuškanja o mogućem korištenju Ozempica, iako to nije potvrdila.

Nastup na SNL-u potaknuo je lavinu komentara na društvenim mrežama, gdje su fanovi izrazili oduševljenje njezinim izgledom i istaknuli koliko je i dalje neprikosnovena u komediji.

"Melissa me oduševila! Izgleda fantastično i i dalje je urnebesna," poručio je jedan korisnik.

Glumica je tijekom karijere više puta javno govorila o borbi s kilogramima, ističući da je iskusila gotovo sve konfekcijske brojeve. Nakon što su je modni dizajneri 2012. odbijali zbog veličine, odlučila je pokrenuti vlastiti brend odjeće za žene s oblinama.

