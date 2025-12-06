Poznata lica zabundala se za izlazak na špicu prve prosinačke subote, evo tko je sve upao u kadar!

Zagrebačka špica kao i svake subote vrvjela je poznatim licima, za hladnoću u centru Zagreba dobro su se pripremili.

Prva subota u prosincu izmamila je brojna poznata lica na ulice u centru Zagreba.

Unatoč hladnoći nisu skidali osmijeh s lica, a kakve su modne kombinacije pokazali i kako su se zabundali pogledajte u nastavku.

Marija Selak Raspudić Foto: Josip Moler / CROPIX

Olja Vori Foto: Josip Moler / CROPIX

Natalija Prica, Laura Gnjatović, Marijana Kužina i Ivana Mišura Vlaović Foto: Josip Moler / CROPIX

Anica Kovačević Foto: Josip Moler / CROPIX

Laura Gnjatović Foto: Josip Moler / CROPIX

Laura Gnjatović Foto: Josip Moler / CROPIX

Laura Gnjatović Foto: Josip Moler / CROPIX

Mirela Holy Foto: Josip Moler / CROPIX

Laura Gnjatović Foto: Josip Moler / CROPIX

Natalija Prica, Laura Gnjatović, Marijana Kužina i Ivana Mišura Vlaović Foto: Josip Moler / CROPIX

Vlaho Arbulić Foto: Josip Moler / CROPIX

Četiri ljepotice zaustavile su špicu, riječ je o bivšim hrvatskim misicama te aktualnoj misici Lauri Gnjatović, a fotografije pogledajte OVDJE.

S našom Laurom svi su se htjeli fotografirati, nakon svjetskog izbora prava je zvijezda, fotografije pogledajte OVDJE.

Galerija 7 7 7 7 7

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Seve u minjaku i korzetu pozirala u prehladnom Zagrebu: ''Ti goriš, to je sigurno!''

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Supruga i kći Saše Matića uhvaćene među publikom u Areni, 18-godišnja nasljednica sve očarala ljepotom