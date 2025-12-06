Poznata lica zabundala se za izlazak na špicu prve prosinačke subote, evo tko je sve upao u kadar!

Zagrebačka špica kao i svake subote vrvjela je poznatim licima, za hladnoću u centru Zagreba dobro su se pripremili.
Unatoč hladnoći nisu skidali osmijeh s lica, a kakve su modne kombinacije pokazali i kako su se zabundali pogledajte u nastavku.
Marija Selak Raspudić Foto: Josip Moler / CROPIX
Olja Vori Foto: Josip Moler / CROPIX
Natalija Prica, Laura Gnjatović, Marijana Kužina i Ivana Mišura Vlaović Foto: Josip Moler / CROPIX
Anica Kovačević Foto: Josip Moler / CROPIX
Laura Gnjatović Foto: Josip Moler / CROPIX
Mirela Holy Foto: Josip Moler / CROPIX
Vlaho Arbulić Foto: Josip Moler / CROPIX
Četiri ljepotice zaustavile su špicu, riječ je o bivšim hrvatskim misicama te aktualnoj misici Lauri Gnjatović, a fotografije pogledajte OVDJE.
S našom Laurom svi su se htjeli fotografirati, nakon svjetskog izbora prava je zvijezda, fotografije pogledajte OVDJE.
