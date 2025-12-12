Ovo je pitanje o Tomu Cruiseu na koje fanovi više od svega žele znati točan odgovor!

Visina Toma Cruisea već godinama potiče nagađanja i rasprave, a kroz brojne filmske uloge, javna pojavljivanja i modne trikove ta je tema ponovno dospjela u središte pozornosti.

Nije iznenađenje da Tom Cruise izaziva veliku znatiželju – od interesa za njegov ljubavni život do pitanja o njegovim uvjerenjima u scijentologiju.

Međutim, jedna stvar koju ljudi više od svega žele znati o zvijezdi filma ''Nemoguća misija'' jest: koliko je on zapravo visok?

Tom Cruise - 5 Foto: Afp

Ovog je tjedna to goruće pitanje najčešće puta postavljano pitanje Amazon Alexi u 2025. godini kada je riječ o visini slavnih osoba.

Možda i ne čudi što ljudi traže definitivan odgovor o glumcu za kojeg se navodi da je visok 170 cm, s obzirom na to da su mnogi uvjereni kako je barem centimetar niži.

Jeste li znali koliko je visok Tom? Da

Ne, baš sam se iznenadio/la Da

Ne, baš sam se iznenadio/la Ukupno glasova:

Poznato je da koristi razne trikove kako bi zbunio obožavatelje, uključujući nošenje povišenih umetaka u cipelama.

Pogledaji ovo Nekad i sad Sjećate li se iritantnog poštara iz Seinfelda? Prepolovio se i nema šanse da biste ga prepoznali!

U međuvremenu, tijekom njegova braka s Katie Holmes, visokom 175 cm, kružile su glasine da je mladenka na vjenčanim fotografijama stajala u rupi kako bi se prikrila njihova razlika u visini.

Ranije ove godine, viralna fotografija na kojoj australski TV voditelj Richard Wilkins nadvisuje Cruisea izazvala je pravu pomutnju među obožavateljima. Naime, 70-godišnji novinar Channel Ninea, koji s impresivnih 185 cm djeluje vrlo dominantno, izgledao je znatno viši od Cruisea.

Tom Cruise - 3 Foto: Afp

Iako je ta usporedba vjerojatno bila pretjerana jer je Wilkins stajao malo ispred Cruisea, nema sumnje da se visina akcijske zvijezde stalno vraća kao tema, pri čemu je jedan obožavatelj na društvenim mrežama izjavio: ''Tomu se ta fotografija sigurno ne bi svidjela.''

Godine 2018. autor Lee Child izjavio je da Cruise, nakon što je u dva filma glumio akcijskog junaka Jacka Reachera visokog 196 cm, jednostavno nije bio dovoljno visok za tu ulogu.

''Ideja je da, kada Reacher uđe u prostoriju, svi ste barem minutu pomalo nervozni'', objasnio je. ''A Cruise, uza sav svoj talent, nije imao tu fizičku pojavu.''

Pogledaji ovo Celebrity Kralj Charles prekida šutnju: Danas će objaviti video s detaljima svoje borbe s rakom

Kada je njegova visoka druga supruga Nicole Kidman 2001. godine u emisiji Late Show with David Letterman upitana o njihovu razvodu, nije mogla odoljeti da ne bocne bivšeg supruga, rekavši: ''Pa, sada mogu nositi štikle.''

Tom Cruise i Nicole Kidman - 2 Foto: Afp

Tom Cruise i Nicole Kidman - 1 Foto: Afp

S visinom od 180 cm, Nicole je jedna od viših glumica u Hollywoodu te je priznala da je znala lagati o svojoj visini i skinuti centimetar ili dva kako bi dobila uloge.

Tom Cruise - 2 Foto: Afp

Dan nakon što su se Tom i bivša supruga Katie Holmes razveli, ona je poslala jasnu poruku fotografiravši se u vrlo visokim sandalama s otvorenim prstima.

Tom Cruise i Katie Holmes - 1 Foto: Afp

Tom Cruise i Katie Holmes - 2 Foto: Afp

To se dogodilo nakon nagađanja da su njihove vjenčane fotografije bile inscenirane kako bi se prikrila razlika u visini između mladoženje i mladenke visoke 175 cm.

No to nije bio prvi put da je Tomova naizgled promjenjiva visina primijećena na crvenom tepihu, budući da se na događanjima često činio jednako visok kao mnoge njegove više kolegice, što je potaknulo nagađanja da nosi povišenja u cipelama.

Ekstremnija alternativa, takozvana ''elevator cipela'', podrazumijeva da je povišenje sastavni dio obuće, što muškarcu omogućuje da poveća svoju visinu i do deset centimetara.

Pogledaji ovo Celebrity Direktor Eurosonga u dugom pismu obratio se nezadovoljnim fanovima

Također, kada se glumac na crvenom tepihu u Londonu susreo s princezom od Walesa na posebnoj premijeri filma, razlika u visini između njih bila je uočljiva.

Tom Cruise - 4 Foto: Afp

Kate, koja je visoka 175 cm, na događaj je došla sa suprugom, princem Williamom, te je izgledala elegantno u crnoj haljini s golim ramenima koju je kombinirala s crnim salonkama sa šiljastim vrhom i visokom petom.

Tom je pomogao 40-godišnjoj Kate dok su se penjali stepenicama crvenog tepiha, a dok su hodali jedan uz drugoga, djelovao je gotovo iste visine kao princeza.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Maja i Splićanin Šime nježnim trenucima iz izlaska pokazali da ljubav cvjeta!

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Žanamari Perčić pohvalila se velikim uspjehom svoje kćeri, koja joj jako sliči