Tom Cruise dobitnik je Oscara nakon četiri desetljeća glumačke karijere!

Piše Hina, Danas @ 12:51 Celebrity komentari
Tom Cruise - 3 Tom Cruise - 3 Foto: Afp

Tomu Cruiseu uručen je počasni Oscar na Akademijinoj svečanosti dodjele godišnje nagrade Governors za životno djelo i humanitarni rad, a u toj prigodi glumac je održao emotivan govor o svojoj životnoj strasti prema snimanju filmova.

