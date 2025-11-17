Tom Cruise dobitnik je Oscara nakon četiri desetljeća glumačke karijere!

Tomu Cruiseu uručen je počasni Oscar na Akademijinoj svečanosti dodjele godišnje nagrade Governors za životno djelo i humanitarni rad, a u toj prigodi glumac je održao emotivan govor o svojoj životnoj strasti prema snimanju filmova.
Četiri puta nominiran za Oscara, Cruise je snimanje filmova opisao kao nešto što nije samo posao, već kao, kako je kazao: "ono što ja jesam".
"To me vodi po svijetu i pomaže mi da cijenim i poštujem razlike. Pokazuje mi i humanost koju dijelimo, upućuje mi na to da smo slični na toliko puno načina", rekao je Cruise.
"I bez obzira na to odakle dolazimo, u tom se segmentu industrije zajedno smijemo, zajedno osjećamo, zajedno se nadamo i to je snaga ove umjetničke forme. I zato je to važno, zato je meni važno. Dakle, snimanje filmova nije samo moj posao, to je ono što jesam."
U povijesti filma brojni dobitnici raznih filmskih nagrada još nisu osvojili prestižnu nagradu Akademije.
Cruise je za Oscara za najbolju mušku ulogu nominiran dvaput – za uloge u filmovima "Rođen četvrtog srpnja" i "Jerry Maguire" te jednom za najbolju mušku sporednu ulogu u filmu "Magnolia" i jednom kao dio filmske ekipe za "Top Gun: Maverick".
Publici je rekao da je njegova ljubav prema filmu započela u ranoj dobi.
"Bio sam dječačić koji je sjedio u mraku filmske dvorane i živo se sjećam snopa svjetlosti koji je prošao prostorijom u trenutku kada sam pogledao prema gore. Tada mi se činilo kao da je svjetlost eksplodirala na platnu, a svijet je odjedanput postao toliko veći od onoga koji sam poznavao."
Nakon što je u lipnju objavljena Cruiseova nominacija predsjednica Akademije filmskih umjetnosti, Janet Yang, pohvalila je Cruiseovu nevjerojatnu predanost filmskoj zajednici, filmskom iskustvu i zajednici kaskadera.
"Ovogodišnje nagrade Governors dobit će četiri iznimne osobe čije izvanredne karijere i predanost filmskoj zajednici kontinuirano ostavljaju trajan utjecaj", rekla je.
Uz Cruisea nagrađeni su koreografkinja Debbie Allen i scenograf filma "Učini pravu stvar", Wynn Thomas, a među dobitnicima je i pjevačica Dolly Parton, koja zbog zdravstvenih problema nije mogla prisustvovati svečanosti.
Pjevačici i glumici bit će uručena i humanitarna nagrada Jean Hersholt.
Yang je rekla da country zvijezda utjelovljuje duh nagrade kroz svoju nepokolebljivu predanost dobrotvornim naporima.
