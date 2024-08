Naša glumica zvijezda je TikToka, a uskoro je gledamo i na TV-u: ''Nismo očekivale ovakav uspjeh!''

U novoj seriji Nove TV ''U dobru i zlu'' gledat ćemo Ivu Šimić Šakoronju, domaću glumicu koja je u posljednje vrijeme prava zvijezda na TikToku.

Na Novoj TV uskoro se počinje emitirati nova serija ''U dobru i zlu'', a među brojnim starim i novim licima gledat ćemo i Ivu Šimić Šakoronju.

Osim što glumi, Iva je u posljednje vrijeme popularna i na TikToku s prijateljicom, a više o tome otkrila nam je u intervju.

Ivu ćemo u seriji gledati kao tajnicu Željku.

''Željka je vesela, pozitivna, brzopleta, pomalo neurotična, vrlo zaljubljena osoba i vrlo odana tajnica Veljku, liku kojeg igra Filip Juričić'', otkriva kratko.

''Obožavam igrati Željku, sviđa mi se njezina velika osobnost, neposrednost i dobrota. Imam dosta sličnosti sa Željkom, npr. obje smo pozitivne i pomalo brzoplete, ali u jednoj stvari smo dosta različite - Željka je puno hrabrija.''

Na malim ekranima naći će se s vrlo iskusnim glumačkim imenima, je li zbog toga bila nervozna?

''Prvi put u životu nisam bila nervozna prije snimanja, obično budem uvijek u nekoj nepotrebnoj nervozi. Moguće je da sada nema nervoze jer sam gotovo sa svima njima surađivala već na drugim setovima ili u kazališnim predstavama. Hrvatska je dosta malo tržište, tako da se svi već znamo. To su veliki profesionalci, vrlo prizemljeni glumci, vrlo korektni i dobri ljudi od kojih se jako puno može naučiti.''

Kakva je atmosfera na snimanju?

''Atmosfera je vrlo dobra, profesionalna, radna, ali isto tako i opuštena, tim je već jako uhodan, tako da sam baš jako zadovoljna. Cijeli tim - od redatelja, glumaca, snimatelja, asistenata, make-upa, producenta, svi su vrlo susretljivi, uvijek raspoloženi za prijedloge ako ih ima, uvijek su profesionalni i trude se biti nasmijani, čak i kada su dani snimanja teški i naporni.''

A evo kako je izgledao Ivin početak u glumi.

''Moj se put nekako prirodno dogodio, od 11. godine bavim se glumom - upisujem se u dramsku u Zagrebačkom kazalištu mladih, zatim odlazim na natjecanja i smotre, nastavljam s dramskom u srednjoj školi i u konačnici s 18 godina upisujem Akademiju u Zagrebu i od tada do danas sam svega nekoliko puta posumnjala da to nije možda posao za mene. Takva vrsta razmišljanja uvijek je nastala u nedostatku posla i trajala je vrlo kratko jer sam u dubini sebe oduvijek znala da je to itekako za mene. Svaki se dan prisjetim koliko sam sretna što se bavim glumom i što sam se kao jako mlada osoba izborila za svoje snove.''

Tko je Iva kad ne glumi?

''Iva je jednostavna i entuzijastična cura iz Zagreba, mama, žena, kći i frendica koja se bavi običnim i jednostavnim svakodnevnim situacijama, poput druženja s obitelji i s prijateljima, kuhanjem, živciranjem, plaćanjem režija i poreza i slično. Od hobija u posljednje vrijeme jako volim kositi travu, volim duge šetnje i u posljednje vrijeme i planinarenje. Volim izrađivati prirodnu kozmetiku, istraživati i učiti o stvarima koje ne znam, ali najviše od svega volim sjediti i piti tursku kavu i otprilike ne raditi ništa.

Nedavno su je proslavili humoristični skečevi s kolegicom Glorijom Dubelj na društvenim mrežama, otkud im inspiracija za snimanja?

''Iz glave'', kaže kratko.

''Reakcije su vrlo, vrlo pozitivne i nismo očekivale ovakav veliki uspjeh, ali isto tako ulažemo jako puno vremena i truda i entuzijazma oko skečeva, tako da je uspjeh koji smo doživjele potpuno opravdan. Jako nam puno znači podrška publike i pozitivne reakcije, a pogotovo cijenimo podršku kolega i ljudi iz naše branše. Nekoliko godina unazad snimali smo skečeve za YouTube, a prije 10 godina naši prvi skečevi bili su objavljeni na Facebooku. Dugo je trajao naš put od videa s malo pregleda do viralnih videa'', dodala je.

Gloria je partnerica kolege sa seta Igora Kovača. Druže li se privatno, je li bila sretna što će zajedno glumiti?

''Družimo se, da, Igor je veliki glumac i profesionalac i prijatelj. Bili smo jako sretni što ćemo biti skupa na setu! Uglavnom imam scene s njim i s Filipom Juričićem. Mi smo tim iz iste firme i ponekad imam osjećaj da smo zaista zaposleni ondje i da vodimo jedan običan 'The Office' život. Gloria i Igor i ja i moj suprug živimo u istom kvartu, tako da nam je to iz tehničkih razloga vrlo praktično, recimo kad Igor i ja trebamo ići na snimanje, idemo jednim autom da uštedimo na gorivu.''

Iva je i majka dječaka Tome, kojeg je dobila u braku s glumcem Matijom Šakoronjom.

''Moj muž je predivna, šarmantna, pozitivna i vrlo, vrlo vrijedna osoba sa zaraznim smislom za humor. On me podržava i motivira i živcira. On me zarazio s košenjem trave. Imamo prekrasnog sina Tomu, koji je većinu vremena jako dobro, veselo i zaigrano dijete. Volimo ići u parkić, planinariti na Sljeme, a Toma najviše voli kad se nas dvoje igramo s plišancima. On ih posloži u red jednog pored drugog, smisli događaj, a moj je zadatak da svakog od njih moram oživjeti, glumiti, mijenjati im glasove. Uglavnom, najviše voli kada sam jednostavno s njim, a pogotovo kada sam lutkarica'', rekla je za kraj.

