Zvijezda naše nove serije otkrila nam je pokoji detalj o projektu koji će sve osvojiti već ove jeseni!

Tanja Smoje dio je novog projekta Nove TV, serije ''U dobru i zlu'', koji je okupio sjajan popis glumčkih imena.

Iz kreativnog pera već uhodane ekipe Nove TV stiže novi jesenski adut, priča koja nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Nova serija ''U dobru i zlu'' donosi žanrovski drugačiji pristup, ističući se kao emotivna drama koja će taknuti srca gledatelja. Uzbudljiva radnja isprepletena je brojnim intrigama, tajnama i emotivnim zapletima koji će gledatelje zasigurno držati prikovane uz ekran.

U ovom projektu okupio se sjajan popis glumačkih imena poput Mirne Medaković, Ksenije Pajić, Enesa Vejzovića, Katarine Baban i brojnih drugih koji su već odavno osvojili vaša srca u našim serijama, a među njima je i glumica Tanja Smoje s kojom smo popričali o seriji i karijeri općenito.

Za početak nam je otkrila kako se snašla u ulozi Ružice u novoj seriji i postoje li kakve sličnosti između nje i Tanje?

''Uživam u Ružici ili Ruški, kako je njezini od milja zovu. Ona ima onaj zarazni optimizam, duhovitost, brigu za bližnje. Praktična je, vesela i direktna. Dijelimo većinu tih osobina, a ja od nje ponekad posudim malo optimizma, kad kod mene ponestane'', otkrila je Tanja te dodatno opisala svoj lik.

''Ona je pored gore navedenog desna ruka svome šogoru, njegova knjigovotkinja. Jako je vezana za svoju nećakinju Unu prema kojoj gaji duboke majčinske osjećaje i potrebu da je štiti. Takva je i prema šogoru. Prava čuvarica svoga gnijezda'', govori nam Tanja.

Kakva je atmosfera na setu? Ima li neku zanimljivu anegdotu sa snimanja?

''Na setu je atmosfera više nego ugodna i dobra. Sve ide kao podmazano, svi besprijekorno rade svoj dio posla, i upravo se zbog te organizacije događa i ležernost koja čini sve još ugodnijim i ljepšim. Još nemam anegdotu za prepričavanje jer smo, ajmo reći, na početku našega puta, ali unaprijed joj se jako veselim. Za sada smo imali zabavnu epizodu kada Ružica pokušava ukrotiti crijevo iz kojega šiklja voda, s time da taj pritisak nije bio toliko jak pa ga je trebalo odigrati, to šikljanje vode i borbu sa crijevom. Bilo je zabavno'', priča nam Tanja.

Voli li više glumiti negativku ili se pak više pronalazi u ulozi dobrog lika?

''Slični su to izazovi, ali ono što me kod negativaca privlači je pronaći razumijevanje za taj lik, empatiju prema njemu, ispitati iz koje se rane to zlo širi'', kaže.

Nakon 16 godina provedenih kao članica dramskog ansambla Hrvatskog narodnog kazalista Ivana pl. Zajca u Rijeci, bilo je govora o napuštanju tog kazališta i preseljenju u Zagreb?

''Zapravo još uvijek sam, sada već 17 godina, članica HNK Ivana pl. Zajca. Prijelaz se još nije dogodio. Otkako sam 2017. postala majka Fabijana, život mi se okrenuo Zagrebu, ali poslovno su se ovdje prilike teže otvarale. Zapravo dok nije Fabijan krenuo u školu bilo je zahtjevno, ali lakše izvedivo, biti na dvije adrese. Sada to postaje teže, ali toliko me u Rijeci čuvaju i vole, kao i ja njih, da nam taj rastanak oboma teško pada pa se evo još odgađa'', objasnila je Tanja.

Ima li nešto što bi možda napravila drugačije u svojoj karijeri da može vratiti vrijeme unatrag?

''Ne znam da bi išta. Iako se u nekim trenucima nije činilo da sve ide kako bih željela, sada sa odmakom znam da je sve bilo kako je trebalo biti. S tom mišlju se prepuštam daljnjem tijeku događaja'', kaže.

A što se tiče ljubavnog života? Što je ono najvažnije što se naučili o ljubavi tijekom godina?

''Moje je iskustvo da nekako ljubav tebe nađe, kada ti nađeš sebe i kada si u ljubavi sa sobom. Tada to i bude zrela i ispunjujuća ljubav, ne više ona bolna i neuzvraćena, koju nam mladost obično nosi. Negdje sam pročitala da je ljubav najvrijednije nasljedstvo koje možemo dobiti, i da, čini mi se da kada smo odrasli u ljubavi, naučeni prije svega voljeti i poštovati sebe možemo jednako voljeti drugog i uživati u toj punoći'', govori Tanja.

Ima li poslovne planove za budućnost koje biste željeli ostvariti?

''Jedan od planova će se skoro ostvariti, to je premijera predstave ''Ubojstvo u Orient Expressu'' u kazalištu Kerempuh, gdje imam sreću nastupati. Voljela bih da predstavu ''Marija Stuart'' koja je imala premijeru u studenom u ITD teatru revitaliziramo. Na žalost dvoranu su zatvorili, pa smo ostali bez prostora gdje bi je igrali. Veselim se premijeri filma koji sam snimala ove godine „''Zečiji nasip'' se zove, kao i zagrebačkoj premijeri pulskog laureata ''Proslava'' u kojemu igram. Čeka me i suradnja s Majom Posavec na jednom projektu. Puno je razloga za veselo iščekivanje uzbudljive jeseni'', priča Tanja.

Tko je Tanja privatno? Što voli raditi? U čemu najviše uživa?

Uživam najviše u svakodnevnom vremenu koje provodim s obitelji, posebna zadovoljstva su nam obiteljska putovanja. Najčešća i najdraža destinacija nam je Italija. Volim i trudim se redovito vježbati, s najboljom Teom Miketom. Ona je trenerica iz Rijeke i u koroni je oformila on line treninge i spasila nam tijela i duše, što i danas čini. Volim čitati. Krenula sam i na satove pjevanja kod sjajne Lele Kaplowitz. Inače uživam i u hedonističkom dokoličarenju'', otkrila nam je.

Kako planirate provesti ljeto?

''Većinom radno u Zagrebu, i na kratkom odmoru na jednom otoku mojih predaka koji obožavam. Neću reći koji je jer ga ljubomorno čuvam misleći da ću tako spriječiti da ga sve više ljudi otkrije. Znam djetinjasto je i sebično, i meni nekad teško razumljivo, ali prema njemu sam kao Ružica prema Uni - zaštitnička'', objasnila nam je Tanja za kraj razgovora.

