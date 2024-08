Glavni glumac naše nove serije o samozatajnoj supruzi i sinu koji bi mogao njegovim stopama: ''Nešto se priprema, vidjet ćemo''

Iz kreativnog pera već uhodane ekipe Nove TV stiže novi jesenski adut, priča koja nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Nova serija ''U dobru i zlu'' donosi žanrovski drugačiji pristup, ističući se kao emotivna drama koja će dotaknuti srca gledatelja. Na setu nas je ugostio Filip Juričić, koji utjelovljuje Veljka Sriću, čovjeka koji nakon 25 godina otkriva veliku tajnu. Što vas još očekuje, zna naša Maja Perica.

Uzbudljiva radnja isprepletena je brojnim intrigama, tajnama i emotivnim zapletima, koji će zasigurno gledatelje držati prikovane uz ekrane.

''Dolazimo u trenutak kad se tom čovjeku srušio cijeli svijet na glavu i sad trebamo vidjeti na koji način će se izvući i stvarno je zanimljivo, ima puno pritisaka sa svih strana'', govori glavni glumac Filip Juričić.

''On će nakon dvadeset godina priznati da zapravo ima dvije obitelji i sad se tu umiješaju sve te žene, djeca, odnosi… Drago mi je da sam u koži samo na setu da nisam u pravom životu jer to je stvarno jedna situacija koju si nitko ne bi priželjkivao!''

Premda si takav zaplet nitko ne priželjkuje, ova je priča inspirirana istinitim događajem.

''Mislim da je to uvijek put u pakao, koliko god se slatko činilo, u nekom trenutku koliko god te vuklo kad tad izađe na vidjelo i donese neki ogroman nered svim upletenima, a i samom tom varalici. Definitivno nije dobro i nikome ne treba i svi su toga svjesni i svi to znamo, ali se i dalje to događa'', govori Filip.

Iako u seriji ima dvije supruge, daleko od kamere vodi miran obiteljski život.

''Privikla se ona sad smo sedam godina zajedno, navikla je i na te serije i na taj tempo života zapravo smo u ritmu. Sad sam ja tri, četiri mjeseca bio doma ona je radila. Sad opet ona preuzima, kuhanje, djecu školu…''

U šali kaže kako je njegovo vrijeme uloga mladih zgodnih nogometaša daleka prošlost te mu sad djecu glume mladi akademici, no Filip još uvijek uživa u bezbrižnoj igri s mlađim sinom.

''Imamo jedan mali travnjak ispred kuće, vozimo se na biciklu, loptamo se, zezamo se slažemo puzzle, jako je dobar pobjeđuje me otkako je imao četiri godine i sad to nekako drugi put prolazim s muškim djetetom pa je sve nekako lakše.''

No ne može se požaliti ni na starijeg sina, pred kojim je velik korak, odabir fakulteta.

''Nešto je on malo glumio sa mnom u seriji, pripremao se za Lidrano čak, vidjet ćemo'', govori.

Ako se odluči za glumu, bit će to treća generacija glumaca u obitelji Juričić. Filipu je upravo otac poznati glumac velika potpora u karijeri.

''Čuvar djece kad moramo biti u šest na setu, a on je ovaj koji se diže jako rano pa je i tu velika potpora. Onda on dođe u pola šest ili kad već, treba pričuva ih, odvede u vrtić tako da je on podrška na puno nivoa.''

Dobio je ulogu kakvu si je dugo priželjkivao. Iako ste ga često gledali u komedijama, on zapravo mnogo više voli dramske uloge. Sudeći prema dosad viđenom, očekuje nas itekako uzbudljiva jesen uz Novu TV.

