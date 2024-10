Filip Juričić o ulozi koju je dugo čekao: ''Već prve šetnje placom, i po komentarima osjetim da je serija gledana''

Iako njegov lik u seriji nije zadesila neka srića, Filip Juričić odlično je utjelovio Veljka Sriću u novoj uspješnici Nove TV. Kako trenutačno izgleda njegova svakodnevnica, je li naporno voditi dvostruki život na malim ekranima i koja mu je sportska aktivnost omiljena za opuštanje, naš uspješan glumac otkrio je u razgovoru Matei Slogar.

Glumac Filip Juričić, poznatiji kao Veljko Srića iz serije U dobru i zlu, radi punom parom. Mjesec dana nakon početka emitiranja serije, reakcije gledatelja su odlične.



''Prve već šetnje placom ili prostorima gdje ima više ljudi po komentarima, osjetim da je serija gledana i da su pozitivni komentari i ja mislim da je neka drugačiji serija, malo urbana malo za promjenu, dosta smo bili na tim selima raznoraznim'', govori Filip Juričić.



On na tržnicu u posljednje vrijeme stigne rijetko, osim u ranojutarnjim satima. Glavna uloga sa sobom nosi i određenu težinu.



''Kad si broj 1 to je jako romantično u početku, ali znaš da te sljeduje dosta scena tako da sam ja onaj koji je najviše vremena tu, puno ljudi i ispratim i dočekam, a ja sam cijele dane tu cijeli dan i svaki dan ali sve je to puno lakše i jednostavnije kad je tako dobra škvadra i kad se tako posloži'', priča Filip.



Filip je s kolegicama Mirnom Medaković i Ivom Mihalić i privatno u dobrim odnosima.



''Iva - od akademije se znamo i glumili smo par 3-4 puta par tako da se znamo u dušu. Mirna kako ima male curice, a ja imam sina onda imamo ekipu s Ivanom Magudom pa se družimo tri obitelji'', otkrio je Filip.



Iako su privatno dobri, u seriji Mirna i Iva, odnosno Marina i Ivana, često viču na Filipa, koji je glavni krivac za većinu situacija.



''Uglavnom se svi deru na mene, zadatak na poslu mi je da dođem i da se svi istresu i da ja to dobro podnesem, a onda kad se kaže stop onda se svi dobro zekamo...'', otkriva Filip.



Njegov lik Veljko vodi dvostruki život, ima dvije obitelji i dva braka, a to je, priznaje Filip, teško čak i za odglumiti.



''Ono što mi se dogodilo otkad se serija počela emitirati, dosta ljudi mi je reklo da imaju takvu situaciju ili imaju u obitelji 3-4, ljudi mi je reklo da znaju takve priče i da to nije strano pogotovo u doba juge kad nije bilo interneta, pametnih telefona. Ja iz prizme Veljka kažem to je toliko naporno da ne bi to poželio nikom, dovoljna je jedna obitelj i jedna žena'', kaže Filip.



Ova intrigantna radnja privukla je mnoge jer svaku epizodu serije ''U dobru i zlu'' u prosjeku prati gotovo 400 tisuća gledatelja. Danas je, uz moderne tehnologije, mnogo teže voditi dvostruki život, smatra ovaj zagrebački glumac, otac dvojice sinova.



''U gradu te svatko može slikati, danas svi malo živimo u big brotheru, kamerama, svemu, ta djeca bi bila na facebooku, imena utipkaš prezime izbacuje, vidiš sliku, nećeš izbjeći za rođendan slikati tako da mislim da danas to nemoguće osim da je u nekoj drugoj državi'', priča Flip.



On nije tip koji objavljuje na društvenim mrežama, Facebookom se koristi kako bi nekomu poslao poruku, a Instagram nema, iako ondje postoji njegov lažni profil.



''Nemam instagram, ali imamnekog upornog čovjeka koji je ja na instagramu tako da mi ljudi često govore da pričaju sa mnom na Insgaramu, da sam nešto objavio a ja kažem pa to nisam ja. On uporno objavljuje novi sadržaj, nove fotografije, druži se s ljudima'', otkriva Filip.



Na tom profilu ipak nema privatnih fotografija koje otkrivaju kako Filip najviše voli provoditi svoju svakodnevnicu. Otkrio nam je da je strastveni planinar.



''Idem na Sljeme, nekad sam mogao Bikčevićevu ispod sat vremena, sad polako teže ali sam uporan, išli smo na neke izlete organizirane žena i ja pa po nekim drugim planinama, popeo sam se na Triglav za života, kažu da si Slovenac ako si se proveo na Triglav'', šali se Filip.



Planinarenje će ipak malo pričekati jer Filip, uz snimanje serije, radi i na predstavi "Peripetije sa psihijatrije", koja će u subotu imati premijeru. Do ožujka je popunjen, a kad sve završi, onda će se odmarati.

