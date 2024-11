Lepa Brena otkrila nam je tajnu svojih kostima za koncerte: ''Uvijek nosim nešto što pripada samo meni!''

Da najavi svoju petu zagrebačku Arenu, Lepa Brena ovih je dana boravila u Zagrebu. Kako je tijekom svoje više od 40 godina duge karijere balansirala majčinstvo i posao pjevačice, tko joj je šivao kostime kad je tek počela pjevati, ali i koja su joj omiljena mjesta u Zagrebu, Brena je otkrila našoj Juliji Bačić Barać za In magazin.

''Moj odnos prema publici je uvijek ostao odnos koji je zahtijevao puno povjerenja, puno ljubav i puno poštovanja'', rekla nam je Lepa Brena na početku razgovora.

Zbog ovakvog odnosa prema publici, Lepa Brena u prosincu će čak 5 koncerata održati u Areni Zagreb.

''Niti je to netko planirao niti sam ja, jednostavno postoje neke stvari koje se u životu dese'', govori.

Pripreme za koncerte 6., 7., 9., 10. i 16. prosinca u punom su jeku.

''U svim tim organizacijama učestvuje između 50 i 150 ljudi'', kaže.

Pazi na svaki detalj, a posebno na ono što će odjenuti. I toga se drži od početka karijere.

''Sve kostime u periodu između 82. i 90. godine je šila moja majka i ja sam poznata po tome da nosim uvijek nešto specifično i originalno i što pripada samo meni'', kaže.

A kad je u Zagrebu, Brenina omiljena mjesta su:

''Sigurno da volim prošetati uvijek po centru jer uvijek mi je centar lijep i čist, a omiljena mjesta su mi restorani gde mogu lijepo jesti'', kaže Lepa Brena.

Zdrave prehrane drži se gdje god bila.

''Ja sam poznata kao netko tko zaista vodi računa što unosi u svoje telo jer smatram da naše tijlo nije kanta za smeće i da moramo paziti što je to što našem organizmu prija'', govori-

Kad ne nastupa, baterije puni ovako:

''Joga i meditacija to je ono što me spašava i ono što mi prija naročito, ako imam vremena da to odradim u ranim jutarnjim časovima'', kaže.

Osim toga, od svjetala pozornice najbolje se odmara u tišini.

''Nekad ako nemam pravo i dobro društvo onda više volim biti sama i da malo opustim mozak, da sam bez telefona i televizije i da stavim noge na travu, da imam neki kontakt s prirodom'', govori.

Brena ima dvojicu sinova, a biti majka i pjevačica nije uvijek bilo lako.

''Ja sam stavila funkciju, moju profesiju na drugo mjesto, jesam radila, ali nisam posvetila pažnju nekim krucijalnim, bitnim momentima u mojoj karijeri'', govori.

Zbog djece je neko vrijeme karijeru stavila u drugi plan, sve do jednog prijelomnog trenutka:

''Kad je moj najmlađi sin došao i rekao, a imao je tad 13 godina, mama da li možeš molim te da se ne vratiš prvim avionom iz inozemstva nego da ostaneš pa da se vratiš popodnevnim, shvatila sam to kao poruku da su oni porasli i da ne očekuju više baš istog trenutku kad se probude da vide mamu svoju. Tako da sam ja dobila zeleno svetlo da se posvetim svojoj profesiji, da se posvetim Lepoj Breni'', kaže.



Ljubiteljica je starije glazbe sa splitskih i opatijskih festivala, ali i nekih mlađih imena:

''Petar Grašo, Rozga, Tonči Huljić'', govori.

Ona voli ove splitske snage, a nju očito itekako voli publika u Zagrebu. Jer rijetka su glazbena imena koja mogu 5 puta rasprodati našu najveću dvoranu.

