Evo kako je slavni Stari lav izgledao u mladosti, možete li ga zamisliti s gustom crnom kosom?

Željko Samardžić je rođen u Mostaru, a iako se odavno preselio, nikad nije zaboravio svoj rodni grad.

Željko Samardžić danas je jedan od najvećih i najpopularnijih regionalnih izvođača s rasprodanim arenama diljem ovih prostora. Rođen je u Mostaru, a sa suprugom Majom je u braku gotovo pet desetljeća.

Kako je izgledala Samardžićevo sazrijevanje u rodnom Mostaru, otkrio je jedan njegov bivši susjed, koji je imao samo riječi pohvale.

"Željko, ali i njegova supruga Maja prava su mostarska raja! Nikad on nije zaboravio svoj grad, svrati često i danas, ali najčešće u prolazu. On je odrastao ovdje, u centru grada. Upisao je i glazbenu školu, satima je vježbao na klaviru, kako bi se dokazao pred djevojkama, koje su ludjele za njim", izjavio je susjed, a prenio Blic. "Počeo je pjevati diveći se pjesmama Kemala Montena. Jedan od prvih nastupa van Mostara je i bio s Kemicom, kako ga je on odmilja zvao. Suprugu Maju upoznao je na plesu i već u 21. godini se oženio. Oduvijek ga je pored divnog glasa, krasio i poduzetnički duh."

Mladi Samardžić je s pokojnim prijateljem otvorio klub "Kabare", u kojem je bilo zaposleno i do 12 konobara. To je bilo jedno od najpopularnijih mjesta u gradu, gdje bi se okupljala sva elita i intelektualci, sportaši, a Samardžić bi često iznenadio pjevanjem na pozornici.

Međutim, ratni sukobi su promijenili njegov život.

"Svu ušteđevinu koju je godinama skupljao uložio je u kompletnu obnovu "Kabarea", od poda do plafona. Ubrzo se zaratilo i Željko je sa ženom i kćerkama morao spašavati živu glavu. Sve je to propalo. Odavde je otišao s jedva 200 maraka u džepu. Bio je i ranjen u kuk za vrijeme rata, a od prevelikog stresa i straha tada je doslovno posijedio za jednu noć, a imao je crnu kosu", ispričao je bivši susjed.

Željko Samardžić je u više intervjua izrazio svoju ljubav prema Mostaru.

"Volio bih da imam više slobodnog vremena, pa da mogu duže ostati u Mostaru jer to najčešće i nažalost bude na kratko, u prolazu. Mladost je divna sama po sebi, a ja sam je većim dijelom proživeo u Mostaru. Tu su ostali najljepši komadi moje mladosti, ljudi, prijatelji, obitelj... sve one ukradene trešnje i prvi poljupci pored Radobolje, tople ljetnje mostarske noći... mnoge tekme "Rođenih" pod Bijelim Brijegom... Stari, prastari Most koji je spajao mnogo više od dvije obale, pa se onda u teškom trenutku prepolovio i survao u Neretvu, ne izdržavši teret probuđene mržnje... Sve su to uredno poslagane uspomene koje prkose zaboravu", izjavio je Samardžić za bosanskohercegovačke medije.

