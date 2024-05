Nastup zgodne Grkinje upisan je u povijest Eurosonga, a malo tko zna da se zbog velike tragedije ovo sve umalo nije ni dogodilo!

Helena Paparizou ime je žene čiji su nastup iz 2005. na Eurosongu svi zapamtili, a evo gdje je i kako izgleda danas.

Helena Paparizou ostvarila je najveći uspjeh u svojoj karijeri 2005. kada je predstavljala Grčku na Eurosongu s pjesmom "My number one" i odnijela pobjedu.

Njezinog nastupa iz te godine mnogi se sjećaju, a stihovi zarazne pjesme i danas se pjevuše, no nakon prvog mjesta na Euroviziji, Helena veći uspjeh nije uspjela ostvariti.

Atraktivna pjevačica rođena je 31. siječnja 1982. u švedskom gradu Borasu kao najmlađe od troje djece grčkog para Georgioas Paparizosa i Efrosynë Paparizou. Njezini roditelji su odselili iz rodne zemlje 1970. u Skandinaviju, a na povratak su se odlučili 1985.

Na to ih je potaknulo Helenino zdravstveno stanje i borba s astmom te problemi s plućima jer nisu podnosila hladnu švedsku klimu. Dvije godine kasnije njoj je bilo bolje i vratili su se živjeti u Gothenburg, a zbog toga što je slabije govorila švedski imala je problema sa stjecanjem prijateljstava među švedskom djecom. Usto je pohađala školu u kojoj se pričao grčki, a mnogi su je zadirkivali i jer je svugdje nosila pumpicu za astmatičare.

Paparizou je prvi put nastupila kada je imala 11 godina i pjevala je pjesmu "Moro Mou". Dvije godine kasnije je odlučila da želi biti pjevačica i počela je učiti o grčkoj glazbi, a ubrzo je oformila i svoju prvu grupu naziva Funkomatic s tri tinejdžera. Izvodili su hip-hop glazbu i čuvali novac kako bi snimili svoje pjesme, no raspali su se nakon dvije godine.

29. listopada 1998. se dogodila tragedija koja je psihički utjecala na Helenu. Naime, 13 njezinih bliskih prijatelja je poginulo u požaru u noćnom klubu u Gothenburgu tijekom hip-hop zabave. Osim njih je stradalo još 50 ljudi dok ih je više od 200 ozlijeđenih.

Paparizou se spasila od ove tragedije samo zato jer joj majka nije dopustila da ide na druženje, a nakon stravične tragedije Helena je odlučila prestati pjevati i upisala je školu izvedbene umjetnosti u kojoj je učila o glumi, televiziji i režiranju.

Pjevačica se vratila glazbi krajem 1999. kada su je bratovi prijatelji, DJ-evi tražili da napravi demo hita "Opa Opa" Notisa Sfakianakisa. Helena ga je izvela s prijateljem iz djetinjstva Nikolom Panagiotidisem i postali su popularni u Švedskoj i Norveškoj te su formirali duo Antique.

Iako su bili relativno nepoznati u Grčkoj, 2001. su sudjelovali u natjecanju za odlazak za Eurosong s pjesmom "(I Would) Die For You". Pobijedili su i bili grčki predstavnici na Euroviziju u Kopenhagenu gdje su na kraju završili na trećem mjestu što je bio najbolji ikad rezultat za njihovu zemlju.

Pjesma je postala veliki hit u Grčkoj i ostvarila je platinastu nakladu te se našla na vrhu glazbenih ljestvica u Švedskoj i još nekoliko zemalja. Gelena i Nikola su snimili zajedno četiri studijska albuma, no nakon takvog uspjeha ipak su se raspali. Javnost je optuživala pjevačicu da je ona kriva za to jer je htjela samostalnu karijeru dok je ona tvrdila da su zajednički donijeli tu odluku.

Helena se 2004. trajno preselila u Grčku i to se pokazala kao dobra odluka jer je ponovno dobila priliku predstavljati svoju zemlju u Kijevu na Eurosongu 2005. s pjesmom "My number one". Ostvarila je veliku pobjedu jer joj je 10 zemalja dalo 12 bodova te je kasnije upravo te države obišla na svojoj turneji.

Nakon Eurovizije, nastavila je snimati pjesme, ali nijedna nije ostvarila toliki uspjeh kao ''My Number One''.

Helena je posljednjih godina članica žirija grčke verzije televizijskog showa "The Voice" i od 2015. je u braku sa inženjerom Andreasom Kapsalisom. Par se vjenčao u tajnosti, a svoj su ljubavni odnos započeli u listopadu 2012. godine.

2022. godine vratila se na Eurosong te nastupila kao gošća u Rotterdamu, a svojom pojavom izazvala je opće oduševljenje.

Danas ima 42 godine, a koliko se promijenila od nastupa na Euroviziji pogledajte u našoj galeriji.