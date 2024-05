Znate li koje su to Hrvatice ponijele titulu Miss Eurosonga? Samo je dvjema to pošlo za rukom!

Naše pjevačice Doris Dragović i Nina Kraljić bile su svojevremeno proglašene Miss Eurosonga.

Do ovogodišnjeg Eurosonga dijeli nas još malo vremena. Natjecanje je to na kojem se bira najbolja pjesma Europe, ali da bi bilo što zanimljivije, u sklopu njega se odvijaju još neki zanimljivi izbori.

Jedan od njih je izbor za Miss Eurosonga, a mi se možemo pohvaliti kako su čak dvije Hrvatice ponijele tu laskavu titulu. Prva od njih bila je legendarna Doris Dragović davne 1986. godine kada je na Eurosongu predstavljala Jugoslaviju s pjesmom Željka Tutića "Željo moja".

Doris je tada imala 25 godina i to joj je bilo prvi put da nastupa na Eurosongu, koji se odvijao u norveškom gradu Bergenu.

Osim Doris titulu Miss Eurosonga ponijela je i Nina Kraljić 2016. godine kada nas je predstavljala s pjesmom "Lighthouse", a koju joj je dodijelio portal ESCKAZ – (Eurovision Song Contest Knowledge A to Z), i to na temelju njezine vanjske i unutarnje ljepote. Inače, bio je to ujedno prvi put da je Hrvatska imala predstavnika, odnosnu predstavnicu u finalu nakon dugih sedam godina.

