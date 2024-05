Baby Lasagna jedini je izvođač Eurosonga koji je svoju pjesmu napisao sam, a ni dizajn nije prepustio slučaju: "Sve ide sumnjivo dobro..."

Hrvatska je opet prva na eurovizijskim kladionicama te su obje probe u Malmeu išle su u korist našem Baby Lasagni koji je pomeo konkurenciju i ponovno zasjeo na sam vrh, a on je sada otkrio što misli o svemu tome.

Probe su i službeno gotove - stanje na eurovizijskim kladionicama ponovno se mijenja. I to u korist našeg predstavnika Baby Lasagne koji je još jednom zasjeo na tron.

"Iskreno, prezadovoljan sam, preuzbuđen sam, mislim da je predobro ispalo. Napravili smo male korekcije, prvo smo imali privatnu probu da možemo te korekcije izvježbati i to je prošlo bolje nego očekivano tako da sve nekako ide sumnjivo dobro", rekao je Lasagna za Dnevnik Nove TV.

Pogledaji ovo inMagazin Naš najmlađi predstavnik na Eurosongu poslao je poruku Baby Lasagni, evo što mu je savjetovao!

Kostim o kojem ima mišljenje cijela Hrvatska, a i dobar dio Europe, osmislila je mlada dizajnerica Valentina Pliško. Istrijanka s milanskom adresom u Italiji studira dizajn.

"Neka nit vodilja za dizajniranje kostima na Dori je bila ta kombinacija folklornih elemenata s metalom, isto tako je i sada. Jedino što smo nakon Dore odlučili da ćemo za ove kostime malo više naglasiti taj etno element. I dalje su ljudi podijeljeni, nekima se više sviđaju kostimi s Dore, nekima se više sviđaju novi kostimi, ali mislim da su općenito reakcije jako dobre", rekla je Valentina.

Pogledaji ovo Celebrity Baby Lasagna opet je prvi na eurovizijskim kladionicama! Nakon druge probe njegov postotak prešao je Švicarca

"Nastupat ćemo s ovim novim kostimima koje ste vidjeli, sada vam službeno mogu reći, to su ti kostimi koji će biti na nastupu, definitivno. Izašle su neke skice, neki crni, ali to je bila radna verzija nečega i to ne postoji", dodao je Lasagna.

Ne samo da je Marko jedini izvođač na Eurosongu čiju je pjesmu napisao jedan autor, već je taj autor – on sam. Kreativan proces nije mu stran, pa je, logično, sudjelovao i u izradi kostima.

"Kroj Markovih hlača je preuzet direktno iz narodne nošnje. Jedino smo im boju promijenili, stavili smo ih u bijelo, to je isto bila Markova želja. Mislim da je to jako važno jer je bitno da se on osjeća dobro u tim kostimima i daje zadovoljan s time što nosi. Bazni materijal, odnosno materijal koji sam najviše koristila je koža, tu su neki elementi poput heklane čipke, nekih aplikacija koje su inspirirane zlatovezom", kaže modna dizajnerica.

Pogledaji ovo Celebrity Srpska eurovizijska predstavnica u Švedskoj je proslavila rođendan, a onda joj se dogodila nezgoda s kojom se našalila: ''Za sreću!''

Za sebe kaže da je "samo lik iz Umaga", a sada je, i službeno, još jednom favorit ovogodišnjeg Eurosonga.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 inMagazin Naš najmlađi predstavnik na Eurosongu poslao je poruku Baby Lasagni, evo što mu je savjetovao!

1/36 >> Pogledaji ovu galeriju +31 Celebrity Znate li da Lidija Bačić ima brata? Njegov izgled san je mnogim ženama, a dosad ga je samo dvaput pokazala na društvenim mrežama