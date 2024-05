Naš najmlađi predstavnik na Eurosongu poslao je poruku Baby Lasagni, evo što mu je savjetovao!

Exit line – prva je autorska pjesma splitskog pjevača s američkom adresom Roka Blaževića. Naš najmlađi predstavnik na Eurosongu živi i školuje se u Los Angelesu, gdje je nastavio aktivno raditi na novim pjesmama. Zašto se baš odlučio na ovu pjesmu, kako se naviknuo na život u Americi te što je poručio Baby Lasagni, otkriva Hrvoje Krolo.

Exit line pjesma je koju je Roko Blažević napisao slušajući svoje srce. Snažna balada opisuje osjećaje i emocije s kojima se ovaj splitski pjevač s američkom adresom borio nakon što se preselio u Los Angeles.



"Zapravo sam pričao o nekakvoj svojoj borbi s unutarnjim demonima i osjećaju usamljenosti. Bez obzira koliko to sve izgleda divno i sa druge strane Roko živi svoj san u Americi – nije sve toliko predivno i nije toliko lako. Ova pisma je bila moja točka na kraj tog starog Roka i rađanje novog roka i davanje sebi neke nove prilike", pojasnio je.



A nove prilike se Roku događaju iz dana u dan. Već tri godine studira na jednom od najprestižnijih američkih glazbenih fakulteta. A iako, kako kaže, sve izgleda mnogo jednostavnije u Americi, trebalo je proći vremena da se privikne na novi život.



"Čim ti nije dobar dan, nemaš se na koga oslonit. Tvoji su najbliži članovi obitelji nekoliko tisuća kilometra daleko. Evo znam zašto sam tu i zašto se borim. Imamo tehnologiju koja nam pomaže hvala Bogu, evo i za ovaj intervju i da se čujem sa svojima tako da korak po korak sam se ojača i sad sam ušao u neko bolje sutra", priznao je Roko.



A da nije sve tako crno kako je Roku izgledalo na samom početku, dokaz su i glazbeni uspjesi koje niže u dalekoj Americi, ali i poznanstva sa svjetski poznatim glazbenicima, o čemu je prije mogao samo maštati.



"Naletiš na poznate svakako u L.A.u. Los Angeles je globalno središte glazbene i filmske industrije. Neki od ljudi koje sam ima priliku upoznat su Jennifer Hudson, Katy Perry, Lionel Richie to je nekolicina kojima sam imao priliku dati ruku", otkrio je Roko.



A da se želje mladom pjevaču ostvaruju, dokaz je i njegovo predstavljane Hrvatske na Eurosongu. Roko je tad s 18 godina bio naš najmlađi predstavnik na tako velikom natjecanju. Za ovogodišnjeg pobjednika Dore ima samo riječi hvale.



"Stvarno mu želim sve najbolje jer vidim da se momak stvarno dobro drži sa svim tim jer nije lako. To je takvo ludilo od projekta, predivno iskustvo ali triba sačuvat živu glavu. Tako da želim mu sve najbolje i nadam se pobjedi", poručio je Baby Lasagni.



Opcije da se mladi pjevač ponovno prijavi na ovakvo natjecanje, kaže, kod njega su uvijek otvorene. No ono u čemu nikada nije bio pretjerano otvoren je privatni život, ipak, za našu emisiju otkriva kakav je njegov ljubavni status.



"Nemam sriće, haha, zapravo imam osjećaj da nema vremena toliko. Jer toliko je posla oko faksa i muzike i mislim da nije onda ni fer započinjat nekakvu ljubavnu vezu ni išta slično dok se nemam vrimena tome posvetiti tako da to će doći kad bude vrime“, zaključio je.

Njegova pjesma Exit line predstavlja jednog novog odraslog Roka. A ako se netko bori, kao što se i Roko borio s unutarnjim strahovima daleko od vlastitog doma, evo što pjevač poručuje.



"Samo bit ustrajan i sitit se zašto to radiš i zašto si u jednu ruku došao gdje jesi i virovat u bolje sutra. Meni je pomoglo kad sam mislija da je najgore i da neće biti bolje i samo glavu gore i čvrsto naprijed“, Roko je najbolji savjet.



