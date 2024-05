Mia Negovetić ukrasila je svoje tijelo novom tetovažom na neuobičajenom mjestu, na sebi već ima pozamašnu kolekciju crteža!

Mia Negovetić svoje je tijelo ukrasila novim tetovažama i to na nesvakidašnjem mjestu, pogledajte što je odlučila nacrtati.

Naša pjevačica i natjecateljica showa ''Tvoje lice zvuči poznato'' Mia Negovetić pohvalila se novim ukrasom na svom tijelu.

Već je otprije poznato da Mia voli tetovaže i pirsinge, a sada je odlučila tetovirati i još nekoliko novih tetovaža, a odabrala je i nesvakidašnje mjesto.

Naime, Mia je tetovirala svoje prste i gornji dio šake, a kako to izgleda pogledajte u nastavku.

''Sad bi i ja kad je vidim'', napisao joj je kolega iz showa Luciano Plazibat, a javio joj se i dobar prijatelj i naš influencer Marco Cuccurin: ''Ma predivno!''.

Marco i Mia imaju i iste tetovaže koje su si posvetili nakon pobjede u jednom pjevačkom showu.

Miju svi pamte kao slatku djevojčicu s naočalama koja je pjevala himnu davne 2015. godine, no otada se puno promijenila. Prvu tetovažu napravila je s 18 godina na rebrima, a ima i pirsinge na pupku i nosu.

''Uvijek me fasciniralo to kako možeš kroz neki crtež, kroz umjetnost ispričat neku priču, i u biti ja si iskreiram priču koja mi je u životu bila jedna velika stepenica za preći, tako sam i napravila prvu veću tetovažu na leđima. Može biti autentično, i ti pirsevi i to, obožavam nakit generalno'', zaključila je Mia jednom za In magazin.

"To je možda ljudima teško prihvatiti, s obzirom na to da sam na sceni od 11. godine. I pretpostavljam da je to možda najveći problem, jer me svi pamte kao curicu koja pjeva himnu", dodala je Mia.

Često voli eksperimentirati i s kosom, a dosad je promijenila već nekoliko boja i frizura.

Inače, Miju trenutno gledamo u popularnom domaćem showu ''Tvoje lice zvuči poznato'', a svojim transformacijama svaki put ostavlja bez daha.

Dosad je pobijedila kao Damiano David iz grupe Maneskin, a maskirala se još u Hari Mata Harija, Soolkinga, Chanel Terrero, Alexandera Rybaka, Miroslava Škoru, Lepu Brenu, Vannu i Arianu Grande.

