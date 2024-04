Evo zašto je Goran Navojec zaključio da je naša pjevačica zaslužila čistu peticu iz jednog predmeta, ovo stvarno nije bilo lako!

Miju Negovetić smo u sedmoj emisiji showa Tvoje lice zvuči poznato gledali kao francuskog repera Soolkinga.

"On je neki francuski reper, ne znam ni ja točno. I ja ću na francuskom repat, ja nisam čula pjesmu i koga god sam pitala nitko je nije čuo. Žiri se može referirat na dobru mušku reperski transformaciju na francuskom, baš me zanima hoće li oni znati tko je on. Ja kada sam išla istražit vidjela sam da pjesma ima 250 milijuna i nešto pregleda i fakat neki ljudi znaju za njega. Ima i albanskog malo, pjeva o nekim glupim parama, kako je preplovio mora, seljo, beljo pravi. Ako su mogli zubi ispast, onda mogu zaboravit tekst. Imala sam dvije godine francuski u srednjoj školi, ali mislim da je to bilo nedovoljno", zaključila je Mia uoči nastupa.

"Ja gledam i kontam što njima reći više, nikad nisam čuo ovu pjesmu, ali je jako melodična i sviđa mi se na prvu. Na tebi se vidi da se jako dobro zabavljaš, uživaš u tome što radiš i ono što je lijepo da se vi iz emisije u emisiju radujete toj ulozi i izvedbi. Generalno stvarno ste odlično i ovo nije laskanje bez veze, stvarno top", poručio joj Enis Bešlagić.

"Donijela si nešto poletno i veselo, većina ljudi možda neće znati tu pjesmu, ali s tvojom energijom svi smo bili nekako rasplesani. Ono što je meni fascinantno, što ja u svakoj tvojoj transformaciji ne vidim uopće tebe. Tebe nema, mijenjaš te osobnosti i iskačeš iz uloge u uloge", pohvalila ju je Minea.

"Sve znamo o tvojim glasovnim sposobnostima i mogućnostima, a ono što je mene u ovoj izvedbi najviše fasciniralo bio je scenski pokret. Zaslužila si peticu iz toga. Zaista si od prve do zadnje sekunde, ti si bila on. Držat tjelesno karakter uopće nije lako, jer tu i tamo uvijek pobjegne malo, ali to se sad nije dogodilo", pohvalio ju je Goran Navojec.

"Kolege su rekle sve, apsolutno si donijela njegov karakter, ekspresiju, energiju, ovo je bilo za deset", zaključio je Mario.

