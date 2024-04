Maja Šuput podijelila je presladak razgovor sa sinom oko njezine haljine, evo zašto se Bloom naljutio na mamu!

Maja Šuput objavila je novi videozapis svog sinčića Blooma koji je bio oduševljen haljinom koju je nosila na proslaci 30. rođendana časopisa Gloria, evo što joj je rekao.

Maja Šuput sve je raspametila svojom odjevnom kombinacijom na rođendanskoj proslavila časopisa Gloria, a njenim outfitom bio je oduševljen i maleni Bloom.

Jutro nakon proslave, njezin sinčić Bloom pronašao je bordo šljokičastu haljinu koju je nosila večer prije, a pjevačica je pokazala kako je reagirao.

''Ti ćeš isto ići na zabavu?'', upitala ga je Maja na što je on odgovorio ''da''.

''Mogu ja obući haljinu?'', pitao je Bloom.

''Ali to je haljina za cure, to je mamina haljina'', poručila mu je Maja, no njezin odgovor nije mu se svidio.

''Ne to je moja haljina'', rekao je namrgođeno Bloom i potom prigrlio haljinu.

Maja je za ovu kraljevsku kreaciju dobila hrpu komplimenata, a uz spektakularnu haljinu nosila je i plašt te dijamantnu krunu.

Osim nje, na zabavi su bili i deseci drugih poznatih, a među njima se istaknula naša voditeljica Renata Končić Minea i ostala lica s Nove TV.

