Maja Šuput otkrila dugo čuvanu tajnu: ''Sad me već pitaju - a zašto nema muža, zašto nema dijete?''

Maja Šuput dobila je kolekciju lutkica osmišljenu upravo po njezinu liku i djelu pa šljokica, ružičaste boje, bezbroj frizura, haljina i visokih potpetica ne nedostaje.

Maja Šuput je često živa lutka svojem beauty timu kojeg više ni ne pita što će odjenuti nego im se samo prepusti u ruke, a zašto su u njezinoj kolekciji lutkica isključivo sve plavuše otkrila je našem Davoru Gariću za In magazin.

Majo, pa ti si dobila svoju lutkicu, odnosno milijun njih!

''Dvadeset i jednu točno, ali svih mogućnosti, od ovih koje nisu baš prepokretljive do ovih koje rade špagu, prelet i tako dalje. Naš poslovni plan je da u četiri sljedeće godine dva puta godišnje izlazi ovoliko lutkica, tako da ćete se nagledat mene još puno'', najavila je Maja.

Ono što možemo primijetiti je da su sve lutke plavuše.

Ima jedna sa šarenom kosom, i imamo dodatke za kosu gdje im možeš stavljati umetke, češljiće, pa može bit ljubičasta i to, ali teško da će iz moje proizvodnje izać neka crna, osim ako stvarno sad neće bit neki apel, ili ako ispadne ''Aha, samo plave?!''...malo je to diskriminatorno...da, da, znaš kako to krene kod nas. Prva pošiljka su plavuše, kao ja, a o tom potom, vidjet ćemo. Sad me već pitaju ''A zašto nema muža? Zašto nema dijete?'', priča Maja.

Je li se ona kao klinka igrala s lutkicama?

Kao i sve curice, da, ali nismo imali toliko njih, bila su to vremena kad si bio sretan da si dobio jednu dvije, pa si jednu čuvao od pamtivjeka, prao, brisao'', priča.

Je li kad iščupala ruku, nogu, kosu?

''Pa nisam ja baš taj tip! Ja sam bila brižna! Nisam nikom čupala ni noge ni ruke. Presvlačila sam, prala kose, bila sam i ostala normalna curica koja se normalno obnašala prema svojoj imovini'', prisjetila se.

Znamo da je ona živa lutka kad je njezin beauty tim na čelu s Markom Grubnićem i vizažistima i frizerima, samo im se da u ruke i oni se prema njoj i odnose kao prema jednoj lutkici!

''Ahh, sad bih ti ja rekla svašta! Uglavnom, ja samo sjednem i oni rade šta hoće i ja ne pitam. Tako da u slučaju da njih nema pored mene, ja sam sve napravila krivo...ekipa, tu sam i sve je OK. Rekao mi je da izgedam kao stjuardesa i danas kad dođem na event da kažem ljudima da je izlaz naprijed i nazad...'', priča Maja.

Što je Bloom rekao kad je vidio da izlazi kolekcija igračaka koje možda nisu baš za njega ili se i on isto već igrao?

''Ne mogu reć da se on sad previše igra s lutkicama, ali mu je OK, pogleda i pita gdje je avion, tipično muški'', kaže Maja.

Morat će neku kolekciju aviona, kamiona?

''Pa dobro sad, iako me mame pitaju ''Pa nije lijepo, imamo tonu muške djece, za njih ništa!'', govori Maja.

Pjevačica izgleda kao jedna super žena koja može sve, ali već nam je sto puta rekla da ima zapravo itekako veliku pomoć, tj. zajedno sve radi sa svojim Nenadom.

''Da, mislim da je upravo s djetetom na toboganu. Mi smo jedan mali tim, ali ide'', kaže Maja.

Kreće sezona vjenčanja, nastupa, ljeta... Je li spremna?

''Jesam, sve je puno. prodano je sve, tako da znam točno di sam koji dan, do 01.01. to je to. Mislim da smo danas zakucali i Novu godinu'', otkrila je Maja.

Smije li otkriti?

''Ne, ne, ja dok nemam potpisano, ništa, ali se kolje par mjesta pa sam se danas odlučila za jedno'', izjavila je Maja, a na ovu ćemo informaciju čini se ipak još malo pričekati.

