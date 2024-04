Bešlagića pjesma ganula do suza, no bio je raspoložen i za šalu: "Malo sam prehlađen pa mi udara na emocije"

Mia Negovetić se u devetoj emisiji showa "Tvoje lice zvuči poznato" transformirala u Harija Mata Harija.

Nakon što joj je grupa Maneskin donijela pobjedu, Mia Negovetić se u devetoj emisiji showa "Tvoje lice zvuči poznato" transformirala u Harija Mata Harija.

"Jako lijepa pjesma i dugo je nisam čula. Baš mi izazove neke emocije i samo me strah da se ne rasplačem. Moji roditelji su ga puno slušali i voljeli, zapravo sam preko njih upoznala Harija", rekla je prije nastupa Mia, a otkrila je i da ima malih problema s glasom.

Prije izlaska na pozornicu je odgovorila i na nekoliko pitanja voditelju Filipu Deteliću, a kad su spomenuli Miroslava Škoru, Mia je otkrila da joj se javio nakon što se transformirala u njega.

"Zvao me na telefon. Bio je zadovoljan i drago mi je da on zadovoljan", otkrila je.

Mia je izvela pjesmu "Lejla" s kojom je Hari Mata Hari predstavljao Bosnu i Hercegovinu na Eurosongu 2006. godine.

Enis Bešlagić bio je emotivan od samog početka nastupa. "Nemoj mi to radit", rekao je sa suzama u očima kad je krenula pjesma, a cijelo je vrijeme i pjevao.

"Ja sam malo prehlađen pa mi udara na emocije", našalio se Enis kad su voditelji Igor i Filip primijetili suze u njegovim očima.

"Kad se spoje ta dva giganta, to su Željko Joksimović i Hari Mata Hari, onda se desi ovakav hit i mislim da Harija Mata Harija je zaista teško otpjevati, jer zaista je specifičan, ali ti si donijela tu emociju i svaka ti čast", rekao je Enis.

"Meni je ovo samo još jedanput pokazalo kakva si ti vokalistica i velika pjevačica jer svaka tvoja transformacija do sada je bila jako blizu originalu i ja ti moram na tome čestita. Znaš, Hari Mata Hari, to je glazba na kojoj sam ja odrastao i ja kad slušam ovu pjesmu, to mi je jedna od njegovih najdražih pjesama, iako je tužna, mene obuzme sjeta. Ljubav i emocija su valjda jedine stvari na svijetu koje ne treba objašnjavati niti im tražiti razloge", komentirao je Mario Roth.

"Nakon ovih riječi ja ne znam što bih još dodala. Svidio mi se način na koji si to iznijela, uspjela si kamuflirat svoj ženski glas, čak si uspjela u nekim momentima polovit i njegovu emociju. Toliko si velika u svemu tome i teško je više naći riječi", poručila joj je Minea.

"Ja se slažem sa svime što su kolege dosad rekli. U nekim trenucima kad sam te gledao i slušao ja sam stvarno vidio Harija, duhovno si bila jako blizu, jako lijepa imitacija", zaključio je Goran Navojec.

