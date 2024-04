Gorana Navojca nismo navikli vidjeti ovako emotivnog, evo što mu je izmamilo suze na oči

Tomislav Marić ToMa se u devetoj emisiji showa "Tvoje lice zvuči poznato" transformirao u Vicu Vukova.

Nakon što je oduševio kao Jacques Houdek, Tomislav Marić ToMa se u devetoj emisiji showa "Tvoje lice zvuči poznato" transformirao u Vicu Vukova.

"Konačno, dvaput zaredom sam muško. Za mene je osobno neočekivan izbor pjesme, jer je zagorska", rekao je ToMa prije nastupa, no u pjesmu je na kraju ipak uspio ući i to, kako je sam rekao, i psihički i fizički.

"Ja sam sebe vidio kako s 18 godina odlazim od doma, svoje brege, mamu, tatu... Dosta emotivna pjesme", priznao je.

Izveo je pjesmu "Suza za zagorske brege", a tijekom njegova nastupa bilo je suza i u publici, ali i žiriju, a posebno emotivan bio je Goran Navojec.

"Ja sam stvarno cijelo vrijeme vidio svoje selo, svoju obitelj, veliki, veliki pozdrav za Žepče", rekao je Tomislav nakon nastupa.

"Prvo, da se razumijemo, ovo je bio fenomenalan Vice Vukov, i duhovno, i glasovno, apsolutno je bilo impozantno i dostojanstveno, kako je to samo znao on radit. Još je divno i da si pokrenuo kajkavsku inicijativu, to narječje je tako nepravedno zapostavljeno i na filmu, i u kazalištu... Ti si to tako lijepo izveo", komentirao je Goran Navojec.

"U dušu si me dirnuo. Inače, kad god traje vaš nastup mi uvijek nešto komentiramo, sad smo bili toliko pažljivi, toliko smo te slušali. Ovo je bilo dirljivo, dostojanstveno, prelijepo i veličanstveno", rekao Mario Roth.

"Ja vjerujem da će sada moj tata i cijela njegova zagorska strana biti ponosni i sretni da je jedan Bosanac na ovakav način iznio zagorsku pjesmu. Ja mislim da je na ovom svijetu jedino bitna ljubav, i kroz tu ljubav nas i pjesma spaja, a u ovom showu mi zaista pokazujemo da smo kroz pjesmu i ljubav povezani. Ti si danas bio fenomenalan, imam osjećaj da kroz svaku svoju transformaciju doneseš jedan dio sebe, jedan dio svoje duše, a danas si toliko duše donio da je to nevjerojatno. Samo ću te pitat jednu stvar, kako si se izborio s ovim kajkavskim?", zanimalo je Mineu.

"Dugo sam učio, prije nastupa sam ponavljao tekst jer ja sam imao svoju verziju prijevoda ove pjesme", rekao je ToMa.

"Nema patriotizma bez lokal patriotizma. Znamo da je iz Žepča i Ivan Rakitić. Kad vam ga damo u reprezentaciju ne smeta vam kaj", našalio se Enis Bešlagić, pa je nastavio u ozbiljnijem tonu: "Zaista emotivno i jako, nekako slično emotivno kao kad si pjevao Tomu Zdravkovića. Tebi zaista leže te pjesme koje imaju dušu, ti si pjevač s dušom i sebi trebaš tražit takve pjesme."

