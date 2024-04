Je li "Gospodin Glas" dobio konkurenciju? Nakon škakljivih komentara, oglasio se i sam Jacques!

Tomislav Marić ToMa se u osmoj emisiji showa "Tvoje lice zvuči poznato" transformirao u Jacquesa Houdeka.

Nakon što je dosad uglavnom dobivao ženske transformacije, gljiva se u osmoj emisiji showa "Tvoje lice zvuči poznato" smilovala Tomislavu Mariću ToMi i dodijelila mu je Jacquesa Houdeka.

"'Ajmo dosta više sa ženskim transformacijama", odahnuo je, a osim toga što će biti muškarac, obradovalo ga je i jer je dobio transformaciju koju je priželjkivao otpočetka showa.

"To je vokalčina koju je zahtjevno izvest, imam ogromno poštovanje prema Jacquesu. Prvi CD koji sam imao je njegov 'Živim za to', želim vidjet kako će to sve izgledat", rekao je prije nastupa, a najavio je i da će sigurno biti zabavno.

ToMa je izveo Jacquesov hit "Na krilima ljubavi", a nakon nastupa je, baš poput pravog Jacquesa, iz džepa izvadio mali ventilator.

"Meni je ovo bilo sjajno, bilo je zaista fascinantno po svim pitanjima. Mi govorimo o jednom od zaista fantastičnih pjevača i uopće to nije lako. Čestitam", poručio mu je Goran Navojec.

"Ja sam mislio da se ne može pretjerati s Jacquesom, kad radiš transformaciju, ali moglo se još dodat, što se tiče maske. A što se tiče tebe, znamo kako on dobro pjeva i nekad to i smeta kad tako dobro pjeva, fali ti ono nešto. Zato ja imam osjećaj da si ti u ovoj pjesmi bio bolji od Jacquesa. Nekako si meni učinio pjesmu pristupačnijom i moram priznat da sam je tek sad shvatio i doživio u tvojoj izvedbi", komentirao je Enis Bešlagić.

"Vidim da će se Jacques raspisat po društvenim mrežama", ubacio se Igor Mešin. "Neka, meni to ne smeta", poručio je Enis.

"Ja sam pomno pratila i svaki tvoj pokret, ti si skinuo sve njegove scenske pokrete, Jacques je specifičan po tom svom pokretu i prepoznatljiv, i u tom segmentu si ga dobio. Ja Jacquesa zaista volim slušat, obožavam njegov vokal, ali mislim da je 'Gospon Glas' dobio konkurenciju", rekla je Minea.

"Nisi dobio niti malo lak zadatak, ti imaš specifičnu boju glasa, koju sam i večeras čuo, ali to nije umanjilo tvoju imitaciju. Zašto to govorim? Zato što je Jacques jedan od najškolovanijih muških vokalista u Hrvatskoj i po meni je on najjači muški vokal na hrvatskoj glazbenoj sceni, i znam da ti večeras nije bilo lako, ali donio si to znaš kako? Mislim da je po meni ovo bila najbolja imitacija Jacquesa do sada", oduševljenje nije skrivao ni Mario Roth.

"Tebi će Jacques lijepo napisati", zaključio je Mešin nakon Rothovog komentara.

O nastupu se oglasio i sam Jacques Houdek, koji nije skrivao oduševljenje ToMinom transformacijom i čestitao mu je u pričama na svojem profilu na Instagramu, a njegovu objavu možete pogledati u našoj galeriji.

