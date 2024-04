Evo kako su naše zvijezde preživjele razvod, a kako će izgledati onaj Maje Šuput ako do njega dođe: "Moj muž ako će biti bivši..."

Razvodi bogatih i slavnih ovih dana zabavljaju regiju. Medijska prepucavanja i prljavo rublje koje ispliva u javnost nekima je zabavno, a drugima degutantno. O razvodima smo razgovarali s domaćim zvijezdama koje su prošle kroz taj teški period. Danijela Martinović, Borna Kotromanić, Sandi Cenov, Snježana Schillinger i Mila Elegović su za IN Magazin otkrili kako su preživjeli razvod, a Maja Šuput točno zna kako će izgledati njezin, ako do njega dođe. Detalje su ispričali Davoru Gariću.

Haris Džinović, Dragana Mirković, Dženan Lončarević... Lavina je razvoda na regionalnoj sceni, a uz politiku, razvodi slavnih često su najsočnija tema za raspravu na kavi.



"Naravno, ja sam showbizzer i zanima me tko se spanđao s kim, tko se razveo, ali ne kliknem da saznam zašto se netko razveo jer sam sigurna da samo to dvoje ljudi znaju zašto su se rastali", izjavila je Maja Šuput.

"Iskreno moram reći da me apsolutno ne zanima, da čak nekad nisam ni znala da su te osobe bile zajedno, onda tek kad prekinu shvatim", priznala je Domenica.

"Cijepljena sam od tračeva i onih ''pouzdanih izvora'' odmalena, i nikad, ali ama baš nikad ne vjerujem što sam pročitala, jer znam da to nema šanse da netko zna pravu istinu osim to dvoje ljudi", zaključila je Maja.

"Naravno, uvijek je onako ljudski to malo prokomentirati s prijateljima, ali ništa zlobno, sve dobronamjerno i mislim da uvijek ljudi znaju u svoja četiri zida što se zarpavo događa, ovo su sve samo špekulacije", smatra Mia Dimšić.

"Pročitam pogledam i to je to. Sigurno da gdje ima dima i vatre, ali nikad ne idem za člankom da je to sveto pismo i to je tako, ali da si pročitam - pročitam", priznala je Maja.

Javna prepucavanja supružnika, sudske parnice i svađe… Zvjezdani razvodi katkad su i u službi promocije jer u showbizzu pravila nema.



"Grozno mi je to! Ja ne mogu shvatiti da iz poštovanja prema nekakvom životu bivšem koji su imali zajedno ili prema obitelji ili djeci, da ne mogu ostat suzdržani. Ja nikad, ali baš nikad, ne bih jednog dana, ne daj Bože, oplela i rekla ''moj muž je bla bla bla", zaključila je Maja.



"Mene više stvarno ne zanima što Haris ima za reć o Melini... Ne znam ima li čovjek djecu ili nekog prijatelja da mu kaže ''Dobro, stani više!''. To je strašno teško kad je ta javna osoba povrijeđena i razvodi se i onda ne prestaje, ne prestaje i ne prestaje", smatra PR stručnjakinja i vlasnica modnog brenda Snježana Schillinger.



"Moj muž ako će bit bivši, bit će bivši, ali neću govoriti zašto. Mislim da to iznošenje prljavog rublja je možda gore od samog tog razvoda. To treba ostat između to dvoje ljudi koji su nekoć imali nešto lijepo", smatra Maja.

Koji je onda recept slavnih da razvod prođe što bezbolnije?



"Kao što nema pravog recepta ni za ljubav, ni za hit tako nema pravog recepta ni za rastanak, ali je važno u životu da znate da je normalno i prirodno da iskoračate neki dio puta i da to sve bude u miru i ljubavi. Da se zahvalite osobi s kojom ste bili, i da poželite sreću i da idete u neke nove početke. Mislim da je to najiskrenije i najpoštenije i da svima donosi mir", smatra Danijela Martinović.



"Čovjek treba sebi dozvoliti da osjeti emociju, da tu emociju zaista procesuira, i na taj način si daje najbolju šansu da iz nje ne izađe trajno oštećen, nego da taj proces odradi svoje i da se čovjek u tom procesu iscijeli", smatra Borna Kotromanić.

"Moj recept je bio dogovor, dogovor i dogovor. Sjesti i koliko god to bilo mučno, koliko god to bilo neugodno, ali razgovor između dvoje ljudi je vjerojatno i napravio to da se njih dvoje zaljube. Nisam pristalica onog... Čista tjelesna privlačnost bez ikakvog razgovora teško moće opstat u jednom braku... Razgovor je taj s kojim se sve rješava", izjavio je Sandi Cenov.



"Teško je jako. Razvoj je kažu nakon smrti voljene osobe jedna do najtežih stvari. Ne znam kako sam preživjela, prošla sam kroz to. Mislim da samo trebate proć kroz to i nema druge", poručila je Snježana.

Prije nego što se razvela od Luke Rajića, Borna je četiri godine pomno razmišljala o toj odluci.

"To su bile odluke koje su meni donijele puno problema i životnih izazova, ali bez kojih ja danas ne bih bila ova Borna, ni s ovom snagom, ni s ovom iskričavošću. Ja to volim reći da sam ja iz svih životnih s*anja izvukla maksimum i pretvorila ih u umjetno gnojivo, hahaha", našalila se Borna na svoj račun.



Čini se da je svaka ljubav, baš kao i svaka rastava, jedinstvena.



"U jednoj će letjeti čaše i svađat će se za svaku tavu, druga nikad neće završiti i uvijek će ostati ljutnja, a to je mislim prikrivena ljubav, treća će biti onako ispod pojasa i te ne odobravamo, ali to je sve život. Dakle, neke su prekrasne, neke su svinjske, ali u svakom slučaju je bolje kad ih nema, bolje je kad ljubav vječno traje. Potrudimo se da ljubav vječno traje", zaključila je Mila Elegović.

