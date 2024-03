Zvijezda našeg hit-showa iskreno o vjeri koja mu je jako važna: ''Suprugu sam upoznao u crkvenom zboru, tamo smo se povezali...''

Osvojio je srca gledatelja u showu ''Tvoje lice zvuči poznato'', a istodobno nastavlja graditi i svoju glazbenu karijeru. Tomislav Marić Toma objavio je novu pjesmu "Voljet ćeš opet". O svojem hitu, afinitetima prema duhovnoj glazbi i vjeri te propaloj karijeri građevinara, razgovarao je s našom Mateom Slogar za In magazin.

Biti radijski voditelj, glazbenik, kandidat u Tvoje lice zvuči poznato i istodobno dobar suprug - sve to u 24 sata stigne Tomislav Marić Toma. Iako mu je vrijeme trenutačno najveći neprijatelj, uspio je izbaciti novu pjesmu i videospot.

''Baš zato što je puno obaveza se mogu lakše fokusirati na odrađivanje tih obaveza. Zapravo puno više volim svoj život kad sam prebukiran nego kad nisam bukiran jer iz dosade se rađaju najgore stvari'', govori Toma.

''Voljet ćeš opet'' naziv je Tomine nove pjesme. Iako mu u braku cvjetaju ruže, u njegovim pjesmama, šali se, drama je neizbježna.

''Kod mene sve pjesme neke ljubavne, ali to se ja uvijek volim zezati nikad nemam pjesmu za prvi ples uvijek je za razvode, sprovode ili tako nešto jer su sve predepresivne. Ali ovu Voljet ćeš opet nisam ja pisao nego Aljoša Šerić iz grupe Pavel. I to 2019. sam se ja doselio u Zagreb i tad sam prvi put čuo ovu pjesmu on ju je dugo čuvao kod sebe, ali nije znao tko ju treba otpjevat'', kaže Toma.

A kada je čuo kako je Toma interpretira, znao je da treba završiti upravo kod njega. Spot je napravljen u crno-bijeloj varijanti, a najveće težište upravo je na tekstu.

''Ja volim reć malo me podsjeća na neki stari Split ili stari San Remo neki taj zvuk, reći će da je malo predaleko od nekog mog pop zvuka ali mislim da si žanrovske izlete zbog ovako nečeg mogu dozvolit'', priča Toma.



A dopusti si Toma i izlete u duhovnu glazbu jer vjera mu je doista važna.

''Lijepe pjesme, lijepi tekstovi, to je ono zašto ja kažem da mi duhovna glazba nešto što držim za sebe jer ko neko s duhovnom pozadinom smatram da je to kao neka vrsta molitve. Volim, čak si znam upaliti duhovnu glazbu s vremena na vrijeme da me opusti mislim da je to jako lijepa emocija koja prolazi kroz osobu'', kaže Toma.



Dio te emocije podijelio je s nama i zapjevao pjesmu koju je svojedobno izveo pred papom.

''Ja ću otvoriti srce i reći da volim te jer duši mojoj toliko si potreban jedino želim u tvojoj prisutnosti ostati zauvijek jer ti si predivan Bog....



Toma je i suprugu upoznao zahvaljujući vjeri, i to u crkvenom zboru.

''Ona je iz Trogira inače ali smo zajedno bili u zboru Gospod zbor Mihovil u Splitu i tamo smo se zapravo upoznali, poslije i povezali, svezali, u braku smo, to su te neke uspomene i zato volim Split jer dao mi je neke uspomene, život koji danas živim, koji sam priželjkivao, ljude bez kojih si ne bi nikad mogo zamislit život i iz tog razloga nekako volim mislit da ću se vratiti tamo'', priča Toma.



U Splitu je studirao građevinu, no ubrzo je shvatio da je njegov put predodređen za svijet medija i glazbe.

''Ajde ti mi reci je l' me vidiš s nekom kacigom na glavi, s papirima i kako hodam i derem se na ljude na gradilištu. Nije to moj fah, greške su tu da iz njih naučimo, ja sam iz ove naučio što ne želim u životu'', zaključio je Toma.



Život mu se trenutačno vrti oko showa Tvoje lice zvuči poznato. U nedjelju na pozornicu stiže kao Albina, a da će nas Toma ponovno zabaviti, uopće ne sumnjamo.

