Pogledajte reakciju publike zbog izraleske predstavnice na generalnoj probi Eurosonga, snimka se širi društvenim mrežama!

Eden Golan izviždana je na generalnoj probi za drugu polufinalnu večer Eurosonga 2024.

Izraelska predstavnica Eden Golan odradila je generalnu probu za svoj nastup u drugoj polufinalnoj večeri Eurosonga, a gdje je dočekana s glasnim zvižducima i ovacijama.

Publika u Malmo Areni nije ju dočekala s odobravanjem i veseljem kao ostale sudionike, a snimke s Edenine probe šire se društvenim mrežama.

