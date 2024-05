Pljesak i zvižduci izmiješali se u Malmö Areni tijekom nastupa zbog kojeg se strahovalo, je li se uopće trebao dogoditi?

U drugoj polufinalnoj večeri Eurosonga posebno se strahovalo zbog nastupa predstavnice Izraela, a evo kako je to prošlo.

Predstavnica Izraela Eden Golan nastupila je u drugoj polufinalnoj večeri Eurosonga, a publika u Malmö Areni ju je ipak dočekala s odobravanjem i veseljem, no bio je tu i pokoji zvižduk.

Tijekom njezine izvedbe pjesme "Hurricane" iz publike se čuo pljesak, a na generalnoj probi prije polufinala dočekana je zvižducima.

Očekivalo se da će nastup Izraela na ovogodišnjem Eurosongu privući pozornost zbog velikih propalestinskih prosvjeda koji su se na dan drugog polufinala održavaju u gradu domaćinu Malmou.

68. izdanje natjecanja održava se usred prosvjeda protiv izraelske vojne akcije u Gazi, potaknute Hamasovim napadom na Izrael 7. listopada.

REMINDER if you hear cheers for israel during the broadcast it’s cause of the ebu is using anti-booing technique trying to cover up boos with fake cheers for tv, but this is how it’s actually like inside the arena ‼️ #Eurovision pic.twitter.com/3Cs9oESnaa