Ovako švedski mediji pišu o Baby Lasagni: ''Šlagerizirani Rammstein za ljubitelje mačaka, ali simpatičan...''

Baby Lasagna hit je i u europskim medijima, evo što o njemu pišu u Švedskoj gdje se održava Eurovizija.

Baby Lasagna glavni je favorit za pobjedu na Euroviziji, a evo što o njemu pišu tamošnji mediji.

''Za svaki slučaj, treba već sad tražiti hotele u Zagrebu za svibanj sljedeće godine'', napisao je komentator švedskog dnevnog lista Aftonladet samo nekoliko minuta nakon spektakularnog nastupa Baby Lasagne u eurovizijskom polufinalu u utorak u Malmöu.

Iako nisu svi sasvim oduševljeni njegovim glazbenim izričajem, švedski mediji ističu da se hrvatski predstavnik nametnuo kao favorit ovogodišnje Eurovizije.

Spomenuti komentator Aftonbladeta prvo ga nije hvalio, no brzo je promijenio mišljenje. Napisao je uoči prvog polufinala da je glazba Baby Lasagne još gora od njegova imena, odnosno da se radi o "teško probavljivoj mješavini Rammsteina i Seana Banane", švedsko-iranskog glazbenika i komičara. No nakon što je hrvatski predstavnik izazvao euforiju u Malmö Areni i zadobio simpatije čitatelja Aftonbladeta, napisao je kako sve ukazuje na to da će Baby Lasagna biti pobjednik.

Dnevni list Expressen posvetio je poseban tekst Baby Lasagni, objasnivši čitateljima potanko tko je Marko Purišić, odakle dolazi i o čemu pjeva u svom eurovizijskom hitu ''Rim Tim Tagi Dim''.

Najviše prostora Baby Lasagni posvetio je vodeći švedski dnevni list Dagens Nyheter, koji izvještaj iz Malmö Arene započinje rečenicom: "Hrvatska je zasad glavni kandidat za pobjedu, a Petra Mede je rođena da vodi Euroviziju."

Dagens Nyheter nadalje piše da su dugački nokti prošlogodišnje pobjednice Loreen inspirirali mnoge izvođače, da je na pozornici bio popriličan broj plesača s maskama na licu te da je primjetan Käärijä efekt jer je prošlogodišnji doprvak iz Finske nadahnuo niz neobičnih muških umjetnika, među ostalim i Baby Lasagnu.

Za hrvatskog predstavnika kaže se da je "šlagerizirani Rammstein za ljubitelje mačaka i one koji pate od tjeskobe, ali istodobno simpatična i vesela pjesma u svojoj jednostavnoj šašavosti". Njegova je glazba "pop punk s elementima techna i metala". Osim toga, Dagens Nyheter ističe kako je Baby Lasagna otpjevao možda i najemotivniju rečenicu cijelog natjecanja: "Bye mom, bye dad, meow cat, please meow back."

Spomenuti list objavio je i intervju s Markom Purišićem, čije prezime Šveđani uglavnom nisu u stanju pravilno izgovoriti, koji je na pitanje je li neke ovogodišnje natjecatelje inspirirao eurovizijski nastup Käärijä odgovorio: "Nisam eurovizijski stručnjak pa ne znam je li to točno. To vjerojatno ima više veze s današnjom popularnom glazbom, koja je sve više pod utjecajem rocka."

U istom tekstu Dagens Nyheter citira Paula Jordana, komunikacijskog stručnjaka i kroničara Eurovizije, koji podržava teoriju o Käärijä efektu.

"Umjetnici prate što je dobro prošlo na prošlogodišnjem natjecanju. Nakon što je 1988. pobijedila Céline Dion, sljedeće godine na Euroviziji je bilo puno solo izvođačica koje su pjevale balade."

Jordan smatra da je sve važnije imati dojmljiv scenski nastup: "Izgleda da se ove godine mnoge zemlje fokusiraju na to. Hrvatska pjesma se možda neće svidjeti žiriju koji obično glasa za tradicionalnije izvedbe, ali publici svakako hoće - ima poruku koja tjera na razmišljanje, ali je luda i zabavna. Nakon pandemije i svega što se događa u svijetu oko nas, Eurovizija više nego ikada širi eskapizam."

Čini se da su pjesme poput ove Baby Lasagne nešto za čim žudi europska publika, zaključio je Dagens Nyheter.

