Pogledajte kako bez šminke izgleda predstavnica Irske koju su prozvali za sotonizam zbog šokantnog nastupa!

Bambie Thug šokirala je između ostalog i svojim izgledom na prvoj polufinalnoj večeri Eurosonga, a bez šminke izgleda neprepoznatljivo.

Predstavnica Irske Bambie Thug na prvoj polufinalnoj večeri izvela je svoju pjesmu ''Doomsday Blue'' i sve ostavila bez teksta.

Svojom koreografijom i kostimografijom izgledala je neuobičajeno i pomalo strašno. Nosila je rogove, a niz upitnih simbola smo mogli vidjeti svuda na sceni.

Bambie se, naime, sakrila ispod jake gotičke šminke i kostima, a inače izgleda neprepoznatljivo.

"Razljutit ću one koje treba. One koji ograničavaju ljubav, suosjećanje, razumijevanje... Ljude s ekstremne desnice, one koji ne prihvaćaju transrodne osobe, a i nekoliko svećenika se naljutilo" kazala je Bambie uoči Eurovizije.

Inače se predstavlja kao nebinarna osoba, a ranije je doživjela i teške traume.

