Internetom se širi izjava irske predstavnice koja je šokirala svijet: ''Posebnom me čini to što sam vještica!''

Bambie Thug izjavila je da je vještica i queer osoba, čime je privukla dodatnu pozornost nakon svoga nastupa na Eurosongu.

Irska predstavnica na ovogodišnjem Eurosongu Bambie Thug izazvala je veliku pozornost gledatelja svojim nastupom koji su mnogi prozvali sotonističkim, a dodatnu je pozornost privukla svojim odgovorom na pitanje što je čini posebnom.

"Posebnom me čini što sam queer i što sam vještica" izjavila je na presici nakon nastupa.

This is Bambie Thug, the Irish delegate for the Eurovision competition.



She uses they/them pronouns and describes herself as a “goth gremlin goblin witch.” Why don’t we have talent like this in the US? pic.twitter.com/maFeeJEKR7