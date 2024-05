Zbog prolaska Izraela u finale Eurosonga užarile su se društvene mreže: "Tko je glasao za njih?!"

Prolazak Izraela u finale Eurosonga potaknuo je lavinu reakcija na društvenim mrežama.

Odabrani su svi finalisti Eurosonga, a ako je suditi po komentarima s društvenih mrežama, gledatelje je posebno šokirao prolazak Izraela u finale.

"Tko je dovraga glasao za Izrael?", "Izbacite Izrael", "Buuu, tko je njih pustio?", neke su od brojnih reakcija s Twittera, a još ih donosimo u nastavku..

To anyone who voted for Israel. I live in your fucking walls for enabling this genocidal country. #Eurovision #Eurovision2024 pic.twitter.com/BInCsbhxkQ