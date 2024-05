Na pomolu veliki skandal? Talijani slučajno objavili rezultate glasanja, ovo baš i ne izgleda dobro za našeg Lasagnu!

Društvenim mrežama širi se snimka s RAI televizije na kojoj se vide slučajno objavljeni rezultati televotinga.

Iza nas je drugo polufinale Eurosonga, o kojem se osim zbog odabranih finalista, piše i mogućem skandalu koji je na pomolu.

Naime, dok su se emitirali isječci finalista, talijanska televizija RAI objavila je rezultate televotinga, to jest postotke koje je svaka zemlja predstavnica dobila od talijanske publike.

Ako je suditi prema snimci koja se širi društvenim mrežama, od Italije bi 12 bodova mogao dobiti Izrael s čak 39 posto, a nakon nje Nizozemska je dobila 10 bodova s postotkom od tek 7,3. Ta situacija ne izgleda nimalo dobro za našeg Baby Lasagnu s obzirom na to da se Izrael neočekivano prometnuo u jednog od favorita.

