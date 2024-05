Poznat je raspored nastupa u finalu, evo kada naš Baby Lasagna izlazi na pozornicu!

Završile su dvije polufinalne večeri Eurosonga, a evo što trebate znati o samom finalu, kad je, tko nastupa i što možete očekivati.

Eurosong 2024. godine bliži se kraju, a nakon završetka dviju polufinalnih večeri znamo sve finaliste.

Finale Eurovizije ove godine održat će se u subotu, 11. svibnja, s početkom u 21 sat.

Naš Baby Lasagna nastupa 23. po redu, a evo i popisa ostalih finalista.

We have our 26 Grand Finalists. And now we have the running order they'll perform in on Saturday night. #Eurovision2024 pic.twitter.com/kvHRfDHg9U