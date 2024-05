Ovako je publika reagirala na nastup jedne od favoritkinja Eurosonga, pogledajte komentare!

Italija je nastupila na Eurosongu, a evo kakve su prve reakcije gledatelja na društvenim mrežama.

Talijanska predstavnica na Eurosongu Angelina Mango predstavila se u drugoj polufinalnoj večeri.

Svojom pjesmom ''La Noia'' zasjala je na pozornici, a kako se vama svidio nastup recite nam u nastavku.

Na društvene mreže već su stigle i prve reakcije gledatelja.

Me the entirety of Angelina Mango's performance #Eurovision pic.twitter.com/LhiHdFIelb

The a cappella bit is the best bit of La noia. Great staging from Italy! #Eurovision2024 #AngelinaMango