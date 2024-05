Kreće ludilo! Hrvatska svim srcem najvija za našeg Baby Lasagnu!

Eurosong natjecanje privodi se kraju, očekuje nas veliko finale. Baby Lasagna nastupa 23. po redu.

S obzirom na veliki uspjeh našeg Baby Lasagne, s nestrpljenjem se čekalo finale Eurosonga. Cijela Hrvatska uvjerena je u pobjedu našeg predstavnika, a i kladionice su mu naklonjene već danima.

U finalnoj večeri nastupit će 26 izvođača, a najveći favorit eurovizijske publike je upravo hrvatski predstavnik koji nastupa 23. po redu.

Večeras gledamo nastupe Srbije, Portugala, Slovenije, Ukrajine, Litve, Finske, Cipra, Hrvatske, Irske, Luksemburga, Latvije, Austrije, Nizozemske, Norveške, Izraela, Grčke, Estonije, Švicarske, Gruzije te Armeniju.

U finalu se, uz zemlje koje su odabrane glasovima publike, natječu i države koje su ostvarile automatski prolazak u finale, a to su domaćin Švedska, te velika petorka - Španjolska, Italija, Ujedinjeno Kraljevstvo, Njemačka i Francuska.

Ovo je redoslijed nastupa kojim će natjecatelji večeras izlaziti na pozornicu.

We have our 26 Grand Finalists. And now we have the running order they'll perform in on Saturday night. #Eurovision2024 pic.twitter.com/kvHRfDHg9U — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 10, 2024

Švedska otvara ovo glazbeno natjecanje, a nju predstavljaju norveška braća blizanci Marcus i Martinus Gunnarsen s pjesmom "Unforgettable".

Boje Ukrajine ove godine brane Alyona Alyona i Jerry Heil s pjesmom "Teresa & Maria", koja govori o ženama koje nose veliki teret na svojim leđima.

Njemačku oredstavlja pjeva ISAAK koji je u svojoj pjesmi Always On The Run morao mijenjati tekst. "No one gives a shit about what’s soon to come", stih je koji se treba promijeniti. Naime, prema pravilima direkcije riječ "shit" je među zabranjenima, pa je Isaak morao promijeniti ili cijeli stih ili samo tu riječ.

Nakon više od 30 godina izbivanja na Eurosong se vratio Luksemburg, i to sa svojom predstavnicom TALI i njezinim hitom "Fighter". Ona posljednjih godina studira kazališnu glazbu u New Yorku te piše i izvodi vlastitu glazbu. Iza njezine eurovizijske pjesme stoji sjajan autorski tim, uključujući Dardusta, koji je radio na Mahmoodovoj pjesmi "Soldi" (drugoplasiranoj na Eurosongu 2019.) i "La Noia" Angeline Mango, ovogodišnjoj talijanskoj pjesmi na Eurosongu.

Joost Klein predstavlja Nizozemsku s pjesmom "Europapa". Joostova je glazba optimistična i brza, ali nosi i ozbiljne poruke. Pjeva o mentalnom zdravlju i gubitku roditelja u mladosti, a u svojim pjesmama tugu pretvara u ushićenje, podsjećajući sve da smo svi samo ljudi.

Eden Golan dobila je priliku predstavljati Izrael s pjesmom "Hurricane". Ima 20 godina, u djetinjstvu je počela nastupati kao umjetnička plesačica, ali je s 9 godina otkrila da zna i pjevati i ostalo je povijest.

Silvester Belt predstavlja Litvu na pozornici Eurosonga s pjesmom "Luktelk" i konačno je došlo njegovo vrijeme da zablista. Silvester, čije je pravo ime Silvestras Belte, zna puno o glazbenim natjecanjima jer se 2010. natjecao na Dječjem natjecanju za pjesmu Eurovizije, a pobijedio je i u litvanskom TV talent showu "Aš – superhitas". Jedan je od njegovih najupečatljivijih nastupa onaj iz vremena kada je imao samo 12 godina i kada je izveo solo na nacionalnoj televiziji s Litavskim državnim simfonijskim orkestrom i zborom.

Španjolska natjecateljica Nebulossa predstavlja se s pjesmom "Zorra", a pažnju su ukrali i njezini plesači.

5MIINUST i Puuluup udružili su snage kako bi predstavljali Estoniju na Euroviziji s pjesmom najdužeg naslova na natjecanju, "(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi".

Bambie Thug ovogodišnja je predstavnica Irske sa svojom pjesmom "Doomsday Blue", koja je spoj alternativnih stihova, ubojitih krikova i pop-refrena i zapravo je oda queer-zajednici. Bambie je inače podrijetlom iz Corka i živi malo dalje od Oscarom nagrađenog glumca Cilliana Murphyja, zvijezde "Oppenheimera" i "Peaky Blindersa".

Latviju ove godine predstavlja Dons s pjesmom "Hollow", pjevač koji iza sebe ima impresivnu glazbenu povijest. Tijekom posljednjih deset godina izdao je nekoliko albuma, osvajao nagrade i imao koncerte na stadionima. 2021. godine potpisao je ugovor s tvrtkom Universal Music Group, pridruživši se tako nekima od najboljih svjetskih umjetnika, uključujući Johna Legenda, Taylor Swift i Billie Eilish.

Grčku na ovogodišnjem Eurosongu predstavlja Marina Satti s pjesmom "ZARI" koja spaja moderne, tradicionalne i etnoelemente. Stihovi govore o ljubavi, ali i o rizicima koje ponekad moramo preuzeti.

Olly Alexander ove godine na Eurosongu predstavlja Veliku Britaniju. Pjesma se zove Dizzy.

Norvešku ove godine predstavlja grupe Gate, koja je izvela pjesmu "Ulveham", nadahnutu folklorom, zlim maćehama, lijepih djevama i jezivom šumom.

Angelina Mango jedna je od glavnih konkurentica našem Baby Lasagni te je i prva žena koja u posljednjih 10 godina predstavlja Italiju na Eurosongu.

Srbiju predstavlja pjevačica Teya Dora s pjesmom "Ramonda", koja ima i posebno značenje za Srbe. Natalijina ramonda cvijet je ljubičastih latica koji raste u Srbiji, Sjevernoj Makedoniji, sjevernoj Grčkoj, Albaniji, Crnoj Gori i na sjeverozapadu Bugarske i simbol je srpskog Dana primirja u Prvom svjetskom ratu koji se obilježava 11. studenog. Teya se glazbom bavi odmalena, a dosad je skladala i pisala pjesme za brojne srpske zvijezde. Sa 17 godina otišla je u SAD studirati glazbu te je godinama kasnije radila u glazbenoj produkcijskoj kući ARKTKT Publishing LLC u New Yorku.

Finsku ove godine predstavlja Windows95man s pjesmom "No Rules", koji zapravo čine glazbenik imena Teemu Keisteri, a prati ga i Henri Piispanen. Windows95man je dobro poznat kao DJ Eurodancea iz 1990-ih, a "No Rules" je njegov debitantski singl.

Portugal ove godine predstavlja Iolanda s pjesmom "Grito". Pop-zvijezda počela je pisati pjesme u dobi od 14 godina, a svojevremeno je nastupala u brojnim barovima i na glazbenim natjecanjima.

Iz Armenije na pozornicu Eurosonga došao je duo LADANIVA i donio tradicionalnu armensku atmosferu s pjesmom "Jako".Jaklin Baghdasaryan i Louis Thomas upoznali su se jedne noći u baru u Lilleu u Francuskoj, kada je i započelo njihovo glazbeno putovanje. Zajedno su stvorili latvijsku party-himnu "Kef Chilini" i izdali su svoj debitantski album.

Silia Kapsis s pjesmom "Liar" predstavlja Cipar. Bavi se pjevanjem, plesom i glumom, radila je sa svjetski poznatim koreografima u Australiji i SAD-u te je glumila u kratkom filmu "Pearly Gates". Voditeljica je "Nick Newsa" za Nickelodeon i bila je nominirana za Kids' Choice Awards 2023. godine. Kako bi se naviknula što bolje pjevati i plesati u isto vrijeme, Silia kaže da je uvježbavala svoju pjesmu "Liar" trčeći na traci za trčanje.

Jedan je od najvećih konkurenata našeg Baby Lasagne je švicarski predstavnik Nemo s pjesmom "The Code". On za svoju pjesmu misli da je zahtjevna, ali i vrlo zabavna. Svira violinu, bubnjeve i klavir, za koji kaže da je instrument s kojim se osjeća najpovezaniji te mu je najdraži instrument za prenošenje osjećaja.

Slovenska predstavnica na Eurosongu ove godine je Raiven, pjevačica pravog imena Sara Briški Cirman, koja je pjevala pjesmu ''Veronika'', inspiriranu legendom o Veroniki Desinićkoj. Pjesmu autorski među ostalima supotpisuje i Bojan Cvjetičanin, pjevač grupe Joker Out, koja je prošle godine oduševila na Eurosongu. Raiven, koja je inače i sama napisala ovu pjesmu, na njoj je radila oko šest mjeseci. Pjesmu je na Eurosongu otpjevala na slovenskom jeziku, a na pozornici se, kao i u spotu, pojavila u pratnji plesača baletnog ansambla SNG Opera i baleta Ljubljana.

A 23. po redu pozornicu je pomeo naš Baby Lasagna!

Na Eurosong je iz Gruzije stigla Nutsa Buzaladze sa svojom pjesmom "Firefighter", koja bi mogla biti poznato lice mnogim obožavateljima glazbe jer je prošle godine završila u 12 najboljih pjevača na American Idolu, gdje je nastupala i s Kylie Minogue. Također je boravila u UAE-u, izdala je album i pobijedila na albanskom glazbenom natjecanju Kënga Magjike 2021.

Slimane predstavlja Francusku spjesmom ''Mon Amour''. Francuski predstavnik osvojio je srca brojnih gledateljica.

Pop-zvijezda i profesionalna plesačica Kaleen predstavlja Austriju sa svojom pjesmom "We will rave", koja je nadahnuta tehno-glazbom. Ona je od 2018. dio natjecanja za pjesmu Eurovizije, isprva kao glavna umjetnica za probe u nekoliko zemalja te je bila plesačica i koreografkinja nastupa u Lisabonu. 2021. godine bila je kreativna direktorica Dječjeg natjecanja za pjesmu Eurovizije za Španjolsku i Bugarsku, kao i kreativna direktorica za Španjolsku i scenska redateljica cijele produkcije 2022. godine.

